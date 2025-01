De Cañete a EE. UU.: la ingeniera de la UNI que triunfa en Google y además creó una ONG en Perú

Karina Canales, una ingeniera de sistemas peruana de 39 años, es un ejemplo de perseverancia, dedicación y resiliencia. Originaria de Mala, Cañete, un lugar ubicado al sur de Lima, su historia demuestra que las adversidades económicas no son impedimento para alcanzar grandes logros. Actualmente, desempeña el cargo de Jefa Global de Comunicaciones a Escala y Plataformas en YouTube, la plataforma de videos de Google, empresa donde trabaja desde 2015.

¿Quién es Karina Canales?

Desde pequeña, Karina mostró interés por la tecnología. A los 8 años tuvo su primer contacto con una computadora, un momento que marcó el inicio de su fascinación por el mundo digital. Aunque su educación inicial transcurrió en un colegio nacional debido a las limitaciones económicas de su familia, su determinación y curiosidad la llevaron a soñar en grande.

Al terminar la secundaria, decidió postular a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones más prestigiosas del Perú. Sin embargo, el camino no fue fácil. Su primer intento en el examen de admisión fue un "baldazo de agua fría", obteniendo un puntaje de 8. Este resultado la motivó a estudiar con mayor disciplina, sacrificando su tiempo libre para prepararse. Un año después, ingresó con un promedio superior a 17, ocupando el primer puesto de su carrera.

"Tenía un acuerdo con mi papá: estudiaría durante un año y al siguiente intentaría postular para ingresar. Sin embargo, mi papá sugirió, '¿Qué te parece si pido un préstamo y pago tu examen de admisión ahora? No me preocupa si no ingresas, pero creo que es fundamental que conozcas tu punto de partida'", expresó en una anterior entrevista con La República.

Karina Canales en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Foto: LinkedIn/Karina Canales

¿Cuál fue su método de estudio?

La peruana atribuye su éxito académico a su capacidad de autoconocimiento. Al descubrir que no aprendía fácilmente mediante la lectura, optó por asistir a todas las clases, participar activamente y hacer preguntas constantes. Este enfoque le permitió aprovechar al máximo su tiempo y combinar sus estudios con su trabajo como conductora en Telúrica, el primer videoblog en formato televisivo de Latinoamérica.

Karina subraya la importancia de adaptar las estrategias de aprendizaje a las necesidades individuales. Este consejo ha sido una constante en sus conversaciones con jóvenes que buscan orientación para alcanzar sus metas.

¿Cómo logró trabajar en Google?

Uno de los momentos decisivos en la vida de la ingeniera fue un viaje a Silicon Valley, motivado por un amigo de la universidad. Aunque no dominaba el inglés, visitó las sedes de grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook y Apple. Inspirada por esta experiencia, regresó a Perú decidida a aprender el idioma y a perseguir su sueño de trabajar en tecnología.

Aunque inicialmente no fue aceptada en la Universidad de Stanford para realizar una maestría, no permitió que esta experiencia la detuviera. Decidió postular a otras instituciones y logró ser admitida en la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. Gracias a las relaciones de esta universidad con Google, consiguió un contrato de prácticas en la compañía en 2015. Su desempeño como practicante fue excepcional, lo que le permitió obtener un puesto de tiempo completo. Cabe precisar que, desde el 2019, tiene el cargo de Jefa Global de Comunicaciones a Escala y Plataformas en YouTube.

"Fue un proceso en el que no solamente es el esfuerzo, sino también es la resiliencia, porque las cosas no te van a salir como planeas, si no es que te vas a caer, pero tienes que saber aprender de esos errores. Pararte, seguir adelante e intentar más cosas para lograr tus metas y tus sueños", manifestó.

¿Qué ONG creó en Perú?

Además de su éxito profesional, Karina ha demostrado un compromiso con su país. En 2019, fundó la ONG Patitasconcalle.pe, la única organización en Perú dedicada exclusivamente a la esterilización de perros y gatos. Este proyecto busca reducir la cantidad de animales viviendo en las calles, promoviendo una tenencia responsable y el cuidado de las mascotas.