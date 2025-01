Denuncian que a 3 años del derrame de Repsol, mar sigue contaminado

A los tres años del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, la empresa Repsol aún no cuenta con un plan aprobado por el Estado para remediar el impacto ambiental en la zona. Tampoco habría cumplido con el pago de las compensaciones a los pescadores afectados por el desastre ambiental, aseguran organizaciones como CooperAcción.



Alejandro Chirinos, responsable del Programa Gobernanza Marino Costera de CooperAcción, señaló a La República que no se ha hecho nada para remediar el impacto ambiental. Apuntó que Repsol solo ha hecho limpieza superficial del mar. “Hasta el momento se ha recuperado el 30% del crudo que se derramó, más del 70% persiste en el fondo marino de la zona afectada y cada cierto tiempo se levanta y sale a la superficie y llega a la orilla”.

Dijo que el Estado exigió a la empresa que presente sus planes de rehabilitación del ecosistema, lo hizo, pero ninguno ha sido aprobado todavía.



Al respecto, Repsol respondió que ha cumplido con la limpieza y remediación de las playas y las compensaciones a los afectados y está impulsando proyectos de reactivación económica en la zona.

Dijo que destinó más de 1.000 millones de soles en las labores de limpieza, remediación y compensación social. “El mar y las playas cumplen con los estándares de calidad ambiental nacional e internacional, por lo que están aptos para cualquier actividad productiva y recreacional. Así lo demuestran los análisis hechos por laboratorios certificados y la información entregada en los planes de rehabilitación”.

No obstante, los pescadores aseguran que esto no es verdad. Mercedes Yovera, representante de los pescadores de los 5 distritos afectados (Ventanilla, Santa Rosa, Ancon, Aucallama y Chancay) , señaló que no se puede pescar porque el mar sigue contaminado y esto los afecta.

Lo que piden es que Repsol compense a los pescaderos afectados, pues solo ha pagado el 2022 y la mitad del 2023 y en el 2024 no recibieron ningún pago. “No han culminado, solo pagaron de enero a julio del 2023, nos falta el 2024”.

Según Yovera, la empresa les hizo firmar actas de compensación completa, pero remarcó que, “según la OEFA, el mar sigue contaminado, y no hay documento que diga que podamos volver a trabajar”.