Un grupo de padres de familia se reunió en el colegio Julio César Tello, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, para denunciar un presunto cambio de notas por parte de la directora del plantel, lo que obligaría a los estudiantes de secundaria a tomar clases de recuperación. Según los padres, aproximadamente 600 alumnos se verían afectados por este cambio y estarían en riesgo de perder el año escolar.

Los padres también aseguraron que la institución estaría vendiendo talonarios a S/100, los cuales serían necesarios para que los estudiantes pudieran asistir a las clases vacacionales de recuperación. Esta situación ha generado preocupación y malestar entre los familiares, quienes consideran que se trata de una práctica irregular que afecta el futuro educativo de sus hijos.

"Nosotros hemos tenido que hablar con cada docente y ellos nos dijeron que esas notas no son. Bajo ese respaldo le reclamamos a la directora y en primer momento se comprometió a cambiarlo hasta el 26 de diciembre", denuncio una madre de familia. "Les van a cobrar el talonario para que los niños den su examen por S/100", agregó, evidenciando la gravedad de la situación y la falta de transparencia en el manejo de las calificaciones.

Los padres de familia del colegio Julio César Tello denuncian un cambio irregular de notas por parte de la directora de la institución educativa, ya que estudiantes que solían tener calificaciones altas, como "AD" y "A", han visto sus notas reducidas a "C" y han reprobado los cursos. Los padres alertan que este problema ha estado ocurriendo durante varios meses y que han planteado sus quejas en reiteradas ocasiones sin recibir una respuesta satisfactoria.

Una madre de familia explicó que, al recibir el reporte de notas de su hija, la tutora le indicó que la directora había modificado las calificaciones. Ante esto, la madre se alertó y solicitó las agendas de los registros auxiliares para comparar las notas. "Desde el segundo bimestre hemos pedido respuestas, y el subdirector me ha dicho: 'Tenemos muchos alumnos y me he confundido. Lo vamos a arreglar', pero todo sigue igual", explicó a Canal N.

En respuesta a esta situación, los padres continúan manifestándose con pancartas frente al colegio y exigen la renuncia de la directora, además de pedir la intervención del Ministerio de Educación (Minedu) para que se atienda el caso. Ante la protesta, el Minedu indicó que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) se dirige al lugar para recopilar información y realizar las diligencias correspondientes para resolver el problema.

