Feminicidio en Ancón: madre asesinada en Nochebuena había sido acosada y violentada por su expareja

Una madre de familia fue asesinada por su expareja en las primeras horas del 25 de diciembre, durante la celebración de Nochebuena. El ataque ocurrió en el distrito de Ancón, donde el agresor, identificado como Alindo Cayo Torres, apuñaló a la víctima en múltiples ocasiones y frente a sus menores hijos.

Según información de América TV, el sujeto acosaba y violentaba a la mujer, identificada como Luliana Elvia Príncipe Segura. Ella residía en Lima desde hace más 15 años tras migrar desde Áncash.

En la capital conoció a Alindo Cayo. Sin embargo, las constantes agresiones que sufría, obligó a la mujer a terminar con la relación en abril de este 2024, según cuentan los familiares.

"Ellos no tenían relación de pareja. Él quería volver a como dé lugar, no aceptaba que ya no se podía. Ella ya no quería estar en esa relación, en ese ambiente", relató la sobrina de Luliana.

El acoso también era constante contra la madre de familia. Una videollamada revelada por América TV muestra cómo el sujeto acudió a un servicio de rituales esotéricos con el objetivo de realizar un amarre con la víctima.

Al no lograr su objetivo, su obsesión lo empujó a planificar el asesinato. Durante la noche de Navidad, mientras Liliana compartía con sus hijos en la casa de una sobrina, Alindo intentó nuevamente retomar la relación. Tras su negativa, sacó un cuchillo que tenía oculto y la atacó, asestándole dos puñaladas en el corazón frente a sus tres hijos.

Familiares intentaron detener al agresor, pero los amenazó con uno de los cuchillos que tenía en la mano. "Lo seguí para capturarlo, pero tenía otro cuchillo, con el cual me siguió. Retrocedí y me dijo: 'Ahorita te mato'. Casi habría acá dos muertos", explicó la sobrina.

La mujer fue derivada al hospital Carlos Lafranco La Hoz, en Puente Piedra, donde se confirmó su deceso. La familia de Luliana ahora exige justicia y la captura del sujeto, quien ahora se encuentra prófugo.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.