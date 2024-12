El Año Escolar 2025 se aproxima y los padres de familia evalúan los futuros centros educativos que acogerán a sus hijos para el ciclo académico. En ese contexto, la infraestructura educativa en Perú juega un importante papel y se ha manifestado a través de la inauguración de las Escuelas Bicentenario, un proyecto que busca modernizar los cimientos de las instituciones educativas públicas. Hasta la fecha, se han construido 22 de estos colegios en colaboración con el Reino Unido, beneficiando a miles de estudiantes y docentes.

Asimismo, este plan denominado Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP EB) seleccionó al gobierno británico para brindar asistencia técnica especializada y apoyo en la construcción de 75 nuevas escuelas a nivel nacional. Al respecto, la entonces embajadora británica en Perú, Kate Harrisson, expresó: "Es un honor que el Perú haya elegido al gobierno del Reino Unido y al consorcio Koulu como socio de ejecución para brindar asistencia técnica en el desarrollo del Proyecto Especial de Escuelas Bicentenario".

¿Cómo es estudiar en una Escuela Bicentenario?

La comunidad educativa ha recibido con entusiasmo estas nuevas instalaciones. Alexis Hilares, estudiante de cuarto año de secundaria en la Escuela Bicentenario Javier Heraud, ubicada en San Juan de Miraflores, compartió su experiencia: " Estoy muy sorprendida por todo lo que hay aquí. Tenemos un poco de todo para poder seguir estudiando. Hay innovaciones tecnológicas que otros colegios no tienen".

Por su parte, los escolares Dylan Tisnado y David Vásquez, estudiantes de secundaria, expresaron sus testimonios de cómo llevan a cabo sus actividades en uno de los colegios más modernos de Lima: "Cuando vinimos esto no estaba así, no podíamos sembrar una planta porque no teníamos espacio. (Ahora) este biohuerto es hermoso. Los pabellones pasaron a ser torres y tenemos 54 salones excluyendo los talleres".

Uno de los padres de familia comentó: "Hemos esperado mucho esto. El colegio necesitaba ser remodelado, pero tampoco esperábamos un equipamiento así, que no tiene nada que envidiar a otros colegios". Asimismo, la autoridad de la institución expresó: "Las aulas no se prestaban para un desarrollo educativo por el deterioro de las paredes, del mobiliario escolar, de los equipos tecnológicos que había".

¿Qué características tiene los colegios bicentenarios del Minedu?

Las Escuelas Bicentenario se distinguen por ofrecer una infraestructura moderna y sostenible, diseñada para resistir eventos naturales y fomentar un ambiente inclusivo. Entre las características más destacadas se encuentran:

Aulas flexibles

Diseñadas para adaptarse a diferentes metodologías de enseñanza.

Espacios amplios y bien iluminados, con mobiliario ergonómico.

Facilitan dinámicas grupales, clases tradicionales o trabajo individual.

Laboratorios equipados

Áreas específicas para ciencia, química, física y biología.

Equipos de última tecnología que permiten a los estudiantes realizar experimentos y prácticas científicas de manera segura.

Promueven el aprendizaje práctico y el interés por la investigación.

Talleres de educación para el trabajo

Espacios destinados a desarrollar habilidades técnicas y vocacionales.

Equipamiento especializado para disciplinas como carpintería, electrónica, gastronomía, entre otros.

Orientados a preparar a los estudiantes para el mercado laboral con experiencia práctica.

Talleres son equipados con tecnología de punta. Foto: Gob

Aulas de innovación pedagógica

Diseñadas para fomentar el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje.

Equipadas con pizarras digitales, computadoras y conexión a internet.

Ideales para trabajar con software educativo y proyectos colaborativos.

Biohuertos de socialización

Áreas verdes donde los estudiantes pueden plantar, cuidar y cosechar cultivos.

Fomentan la educación ambiental y el contacto directo con la naturaleza.

Impulsan actividades prácticas relacionadas con la botánica y la sostenibilidad.

Espacios deportivos

Canchas multifuncionales para practicar deportes como fútbol, básquetbol y vóley.

Zonas dedicadas a la actividad física, promoviendo la salud y el trabajo en equipo.

Infraestructura que cumple con estándares modernos de seguridad y funcionalidad.

Espacios de recreación y socialización

Áreas comunes diseñadas para fomentar la convivencia estudiantil.

Zonas de descanso y esparcimiento dentro del campus.

Infraestructura inclusiva y sostenible

Rampas de acceso, señalización táctil y baños adaptados para personas con discapacidad.

Edificios diseñados para resistir eventos naturales, como terremotos o lluvias intensas.

Uso de materiales y diseños que minimizan el impacto ambiental.

Bibliotecas modernas

Espacios acogedores y equipados con libros, recursos digitales y áreas de estudio.

Diseñadas para fomentar la lectura y el aprendizaje autónomo.