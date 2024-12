Dictan 9 meses de prisión preventiva contra feminicida de madre e hija en Carabayllo

El Ministerio Público dictó 9 meses de prisión preventiva contra Sebastián Chacón Zambrano, feminicida confeso de madre e hija en Carabayllo. Tras la audiencia, los familiares de las víctimas señalaron que la Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para el autor del crimen.

"Es un asesino confeso y debe tener todo el peso de la ley para que lo puedan procesar. La justicia tiene todos los elementos necesarios para que a este chico lo declaren con cadena perpetua", declaró el padre y esposo de las víctimas a Panorama.

Durante la audiencia, se expuso que el crimen habría sido planificado por el acusado, quien esperaba quedarse a solas con su ex pareja, Ana Lucía del Portal Carrión (23), una paciente oncológica, y su madre, Nanci Carrión (64). Además, se reveló que las víctimas intentaron defenderse, pero el sujeto respondió con ensañamiento. Se espera que en las próximas horas, Sebastián Chacón sea trasladado a un penal para continuar con su proceso.

Familiares exigen cadena perpetua contra el feminicida

El 13 de diciembre, las cámaras de seguridad captaron la llegada de Sebastián Chacón, feminicida confeso del doble crimen en Carabayllo, minutos antes de las 6:00 a.m., mientras que el atentado ocurrió a las 7:00 a.m. El sujeto envió audios a la hermana de Ana Lucía desde lo que parecía ser el lugar del crimen, alertando sobre un robo que terminó con la vida de ambas mujeres. Sin embargo, esto solo fue una coartada.

"Él era muy celoso, siempre le revisaba el teléfono a mi hermana y le pedía fotos a mi hermana. Les comentó a sus compañeras que ella ya le había mencionado de terminar la relación porque no estaba contenta con él", declaró la hermana de la víctima al citado medio.

Los familiares han reiterado su pedido junto a la defensa de la fiscalía para que el acusado sea condenado a cadena perpetua y cumpla su sentencia en un establecimiento penitenciario. Además, rechazaron cualquier posibilidad de que Sebastián Chacón sea internado en un centro psiquiátrico.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.