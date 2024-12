La reconocida youtuber uruguaya Alaska decidió emprender un recorrido especial por los estadios más emblemáticos del fútbol peruano: el Estadio Monumental de Universitario de Deportes, ubicado en el distrito de Ate, y el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, popularmente conocido como "Matute", situado en La Victoria. Dentro de su visita mostró datos peculiares de ambos clubes, a los que consideró los más importantes del Perú por su histórica trayectoria.

Sin embargo, la experiencia de la creadora de contenido no fue del todo positiva. Aunque el Monumental le permitió conocer cada rincón de sus instalaciones, en Matute no tuvo la misma suerte. Según contó en su video, le negaron la entrada al recinto deportivo, señalando que debía “hacer todo un proceso”. Esto no impidió que la uruguaya comparta curiosos datos sobre ambos equipos.

Alaska, conocida por su contenido sobre viajes, cultura y deporte, dentro de su visita a Lima exploró los estadios de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Su primera parada fue el imponente Estadio Monumental, situado en el distrito de Ate. Este recinto no solo es el más grande de Perú, sino también el segundo de mayor capacidad en Sudamérica, con capacidad para albergar hasta 80.093 espectadores.

Posteriormente, la youtuber se dirigió al Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria. Este recinto, mayormente conocido como "Matute" por el barrio donde se encuentra, tiene capacidad para 33.938 personas. En determinado momento, la uruguaya destacó que, a diferencia del Monumental, no pudo ingresar a este espacio.

“Intenté entrar al estadio, pero no me lo permitieron. Me dijeron que hay que hacer todo un proceso, que no es así como tan fácil que vienes y te dejan pasar. En el estadio de la U sí fue así, no hice ningún proceso”, señaló en su canal de YouTube.

El Estadio Monumental es el más grande de Sudamérica.





¿Qué dijo Alaska del Estadio Monumental?

El Estadio Monumental, inaugurado en 2000, impresionó a Alaska por su tamaño y diseño arquitectónico. Durante su visita, recorrió la Tribuna Oriente, donde nació la primera barra de la U en 1968 y donde se encuentra el mosaico dedicado a Lolo Fernández. Según mencionó, esta imagen fue creada por los propios hinchas del club, quienes sacaron asientos blancos y negros de otras zonas del estadio para armar la figura del máximo ídolo crema.

Entre algunos datos curiosos de la U, señaló que es el único equipo que ganó un título en el estadio más grande del mundo, a más de 4.300 metros de altura, y también el único club peruano en ganar de visitante en Brasil por Copa Libertadores, en referencia a la victoria por 2-1 al Palmeiras en 1979.

“La U es el equipo con más títulos en todo Perú, con 28, y además es el que ha ganado más partidos en toda la historia de la Copa Libertadores. Su hinchada ingresa por la Trinchera Norte, donde se ubica la estatua de Lolo Fernández, quien en Copa América tiene más goles que Luis Suárez y Lionel Messi”, detalló.

¿Por qué Universitario lleva una camiseta color crema?

Alaska también tuvo la oportunidad de visitar el Museo Monumental, inaugurado en abril de 2023, que narra los 100 años de historia del equipo. El club, fundado el 7 de agosto de 1924, originalmente se llamaba Federación Universitaria de Fútbol y adoptó el nombre Universitario de Deportes en 1933. La youtuber también abordó el origen de la camiseta crema, originalmente color blanco humo. Las hipótesis sugieren que surgió accidentalmente debido a una mezcla de la exposición al sol con los métodos artesanales de lavado usados en ese entonces o a la falta de tela blanca de la Fábrica de Telas Marangani, que diseñaba el uniforme de la U.

¿Qué dijo Alaska del Estadio Alejandro Villanueva?

Al no lograr ingresar al Estadio Alejandro Villanueva, la youtuber compartió desde el exterior del recinto interesantes datos sobre Alianza Lima, el club más antiguo del fútbol profesional peruano, fundado el 15 de febrero de 1901. La youtuber destacó que Alianza es conocido como el "equipo del pueblo" por su origen ligado a un grupo de adolescentes de clase trabajadora que fundaron el equipo. Además, resaltó que es el único club en usar camisetas violetas durante octubre en honor al Señor de los Milagros.

"La mayoría de las grandes leyendas del fútbol peruano, los jugadores más exitosos, más conocidos y más recordados salieron de este club", relató.

Alianza Lima es el club de fútbol profesional más antiguo del Perú.





La tragedia de 1987

Alaska también mencionó que Alianza Lima tiene 25 títulos nacionales y una profunda historia marcada por momentos emotivos, como la tragedia aérea de 1987. En ese fatídico accidente, en el que el avión que transportaba al equipo cayó al mar, fallecieron todos los jugadores y el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Marcos Calderón, solo sobrevivió el piloto Edilberto Villar.

Otro dato curioso que resaltó la uruguaya es que Alianza ha inspirado a otros equipos en la región, como al Alianza Fútbol Club, muy popular en El Salvador, cuyo nombre y colores son un homenaje al club limeño.