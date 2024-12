Si alguien utilizó mi dirección domiciliaria en su DNI sin permiso, ¿qué puedo hacer, según Reniec?

¿Alguna vez te han llegado notificaciones, documentos o paquetes a tu casa que no son tuyos? existen casos en los que la falta de actualización de domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) o una dirección incorrecta puede acarrear múltiples problemas, tanto a nivel personal como administrativo. Esta falta de precisión puede dificultar trámites legales, bancarios y electorales, donde la verificación del domicilio resulta fundamental.

El empleo inadecuado del domicilio puede ocasionar inconvenientes en la recepción de correspondencia importante, notificaciones o en la atención de servicios de emergencia, entre otros factores críticos. No obstante, hay alternativas disponibles para solucionar este problema y garantizar una correcta gestión de la información del domicilio.

¿En qué consiste la impugnación de domicilio, según Reniec?

Según Angie Morales, representante del Reniec, la impugnación de domicilio es un trámite que permite a las personas cuestionar la exactitud de la dirección registrada en el DNI de alguien más. "De alguna manera, Reniec gestiona los domicilios porque resultan necesarios para crear el padrón electoral", explicó previamente. La impugnación de domicilio es un proceso importante que ayuda a mantener la precisión y actualidad de la información registrada en el DNI.

Uno de los motivos por los cuales se puede alterar la dirección del DNI es durante el proceso electoral. La experta señaló que es importante que cada persona vote en la dirección que le corresponde para evitar errores en la planilla electoral.

"En el caso de que 10 personas tengan tu domicilio y ellos quieren votar en Miraflores, tú, como ciudadano, puedes hacer el trámite de impugnación de domicilio, por ejemplo, 'me está llegando documentación bancaria' o 'el banco me está cobrando deudas que no son mías', 'han llegado cartas de notificación', porque el ciudadano consignó esa dirección y, por lo tanto, le llegan esas deudas" puntualizó.

¿Cómo puedo solicitar la impugnación de mi domicilio?

La impugnación de domicilio puede ser solicitada por cualquier persona que considere que su dirección ha sido utilizada de manera incorrecta o sin su consentimiento. Es importante destacar que este trámite es gratuito y puede ser realizado en cualquier Centro de Atención de Reniec o en el Centro MAC más cercano (habilitados en el enlace de Reniec).

Para solicitar la impugnación de domicilio, es necesario presentar una solicitud sin costo ante Reniec. Este trámite implica que, a través de una notaría, se valide que la persona en cuestión efectivamente no reside en tu domicilio. Es importante tener en cuenta que la solicitud debe ser presentada por el propietario o poseedor del domicilio.

Para realizar la solicitud, es necesario presentar los siguientes documentos:

Formulario de solicitud de impugnación de domicilio (en la web de Reniec).

Copia simple del DNI o carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identidad.

o carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identidad. Constatación domiciliaria emitida por un notario.

Constancia de domicilio otorgada por un juez de paz, en áreas donde no se disponga de notarios.

¿Qué pasos debo seguir para terminar el proceso?

Para terminar el proceso de impugnación de domicilio, es necesario seguir los siguientes pasos:

Entrega tu documentación en un Centro de Atención de Reniec o el Centro MAC más cercano. El personal registrador recibirá tus papeles, ingresará la información en el sistema y te otorgará un código de trámite. Publica el aviso de impugnación en el diario oficial El Peruano o en otro periódico de amplia circulación. La persona cuya inscripción se impugna dispone de hasta 15 días hábiles para responder ante la entidad.

Medios de contacto con Reniec

Si tienes dudas durante el proceso, puedes comunicarte a los siguientes medios: