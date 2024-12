¿Está listo tu DNI? Conoce los canales del Reniec para verificar el estado de tu trámite

El Documento Nacional de Identidad (DNI) se considera uno de los papeles más importantes en Perú, ya que habilita a los ciudadanos para llevar a cabo múltiples gestiones y trámites. En casos de robo, pérdida o si es la primera vez que se solicita, es esencial conocer el procedimiento correcto para obtenerlo.

Por esta razón, la página web del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ofrece a los ciudadanos la posibilidad de consultar los pasos necesarios para gestionar su DNI. Este recurso no solo facilita el acceso a la información, sino que también garantiza que el proceso sea más ágil y eficiente.

¿Cómo saber si mi DNI está listo para recoger en las oficinas de Reniec?

Reniec ha habilitado su plataforma para que los ciudadanos puedan consultar el estado de su trámite del Documento Nacional de Identidad. Para acceder a esta información, solo es necesario realizar lo siguiente:

Ingresa al siguiente portal oficial de Reniec.

Haz clic en la opción de "consulta el estado del trámite".

Con tu número de DNI verifica que tu trámite esté al 100% de su estado.

Si el trámite está conforme, en la parte inferior podrás leer "en agencia". Eso significa que podrás acercarte a recogerlo en el lugar donde lo programaste.

¿Puede otra persona más recoger mi DNI en mi lugar?

El recojo del Documento Nacional de Identidad es un procedimiento que debe realizarse de manera personal. No obstante, se contemplan excepciones que permiten a un familiar cercano recoger el documento en caso de que el titular no pueda hacerlo. Para que otra persona lleve a cabo este trámite, es fundamental que presente el ticket de recojo junto con una carta poder.

Dicha carta debe contener la huella digital del dedo índice derecho y la firma legible del titular del DNI. Para facilitar este proceso, se encuentra disponible un modelo de carta poder que cumple con los requisitos establecidos, lo que garantiza que el trámite se efectúe de manera segura y confiable.

¿Cuántos días debo esperar para recoger mi DNI en agencia?

De acuerdo con datos proporcionados por el Reniec, el proceso para recibir tu DNI tiene una duración estimada de entre 15 y 20 días. Por otra parte, existen trámites (especialmente los de actualización de datos) cuya cantidad de días puede llegar a ser menor. Vale resaltar que el tiempo es relativo, y demorará de acuerdo a la agencia a la que asistas.

¿Cada cuanto tiempo debo renovar mi DNI y recoger otro?

El DNI tiene una validez de ocho años, después de los cuales es imprescindible proceder a su renovación. Este trámite no solo consiste en la obtención de un nuevo documento, sino que también requiere la actualización de información personal y la fotografía. Aunque no existen penalizaciones por no realizar la renovación en el plazo establecido, se aconseja llevar a cabo este proceso con prontitud para prevenir posibles inconvenientes en el futuro.