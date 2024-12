Un estudiante peruano compartió su experiencia tras postular este fin de semana al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dirigido a todos los alumnos de quinto año de secundaria a nivel nacional. Según reveló el joven, las clases de matemáticas que lleva en el colegio no logran alcanzar el nivel de exigencia que se le pide los postulantes para resolver los problemas complejos que demanda la UNI, lo que lo llevó a recurrir a una academia preuniversitaria para reforzar sus conocimientos.

Alumno de quinto de secundaria compara nivel de matemática de su colegio con la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) destaca no solo por su excelencia académica, sino también por el desafío que representa su exigente examen de admisión. Los problemas de matemáticas que forman parte de este proceso son reconocidos por su alto nivel de dificultad, poniendo a prueba las habilidades de los postulantes. Este fue el caso de un joven estudiante de quinto año de secundaria quien, tras pasar el proceso de admisión, no dudó en compartir su experiencia.

El joven indicó que necesitó de una academia para reforzar su conocimiento en Matemática y postular a la UNI. Foto: captura YouTube/Profesor Triqueo

De acuerdo con el destacado alumno, el nivel de enseñanza en matemáticas es muy bajo comparado con lo que se les exige en la UNI. Esto, obliga a muchos estudiantes que deseen postular a dicha casa de estudios a tener que ampliar sus conocimientos en Álgebra, Aritmética, Razonamiento Matemático, y demás materias, en diferentes academias preuniversitarias.

"La verdad es que no me han enseñado (ese tipo de problemas del examen de la UNI) en el colegio. La verdad que Razonamiento Matemático no se ve mucho (en las clases) (...) No basta (con lo que te enseñan en el colegio), necesitaba una academia", comentó el joven estudiante de quinto de secundaria para el canal de YouTube Profesor Triquero.

¿Qué recomendó el joven estudiante sobre las mejoras del curso de Matemática en los colegios?

Según comentó el joven estudiante, los colegios deberían enfocarse en elevar el nivel de enseñanza en matemáticas, para que todos los alumnos puedan alcanzar un sólido dominio en esta área.

"Yo creo que sí (se le debe aumentar el nivel de matemáticas en el colegio) porque de esa manera vamos a asegurarnos que todos los alumnos tengan un buen nivel. También depende del alumno", expresó.