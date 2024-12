Megapuerto de Chancay: experto advierte colapso inminente de la Panamericana Norte si no se construye nueva Vía Evitamiento

El Megapuerto de Chancay se inauguró el último 14 de noviembre y contó con la presencia del presidente de China, Xi Jinping. Esta obra, construida por la transnacional Cosco Shiping, se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y consolida al Perú como un eje comercial del continente.

Sin embargo, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, advierte que la gran actividad del Megapuerto de Chancay generará una intensa congestión vehicular en la Panamericana Norte y en las principales avenidas de la provincia de Huaral.

"El Estado peruano no ha respondido oportunamente para ofrecer viabilidad en esa zona. No solo al acceso del Megapuerto, sino también hacia la ciudad capital. Las vías son exactamente iguales a como han estado antes de la inauguración. Tanto del Serpentín de Pasamayo, como la variante. No ha habido ninguna modificación, ninguna ampliación, ninguna mejora y sabemos perfectamente, no hay más que viajar hasta Huaral, para darse cuenta de que la carretera está completamente congestionada", explicó a La República.

Nueva Vía Evitamiento será clave para el Megapuerto de Chancay

Quispe Candia señala que existen dos propuestas para la construcción de una nueva Vía Evitamiento en Chancay, que se conectará a la actual Panamericana Norte. La primera está planteada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la segunda por el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad de Chancay.

La propuesta del MTC proyecta construir la nueva Vía Evitamiento en la zona oeste de Chancay, en un acantilado frente al mar. Según Quispe Candia, esta es la mejor opción que tienen las autoridades, ya que su construcción podría tardar solo 4 años.

"Creemos que el tramo que está cerca al mar es el mejor tramo porque ya está prácticamente listo, solamente para que liciten y pueda construirse inmediatamente. La parte neurálgica se ubica a 2 kilómetros, cerca al pueblo. Para que no haya inconvenientes, consideramos que debería construirse un viaducto de tal forma de que la población tendría acceso independiente hacia el mar", precisa. "Como el Megapuerto de Chancay ya se ha inaugurado, en pocos meses va a ser tremenda la congestión que se va a generar en esa zona", agrega.

Por otro lado, el segundo proyecto planea construir la nueva Vía Evitamiento al este, en una zona ocupada con terrenos de cultivo y propiedades privadas, lo que implicaría un proceso de expropiación. Por ello, el experto considera que esta propuesta recién sería viable para el 2033.

Alternativas para la construcción de la nueva Vía Evitamiento. Foto: Municipalidad Distrital de Chancay

"La Vía de Evitamiento se tiene que construir. No hay otra opción de desahogar la congestión que se generará en ese punto. La Vía Evitamiento será una bifurcación de la Panamericana Norte para que no pase por la población, una vía rápida", explica el experto. "Todos los buses de transporte de personas y camiones que circulan hacia el norte, hacia Chimbote, Trujillo y más allá, son los que se van a beneficiar. Aparte del transporte que llegará al Megapuerto para cargar mercadería", remarca.

Finalmente, señala que percibe poco interés y hace un llamado a las autoridades para acelerar la construcción de esta nueva Vía Evitamiento. “Estamos pidiendo a las autoridades que se sienten, que evalúen y se construya entre todos los comprometidos: la Municipalidad de Chancay, la empresa operadora del puerto, el MTC y Ositran”, concluye.