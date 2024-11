Dueño de cevichería señala que PNP rechazó su denuncia de robo porque "no asaltaron al local, sino a los comensales"

El último jueves 28 de noviembre, tres delincuentes armados asaltaron una cevichería ubicada en la avenida Micaela Bastidas, distrito de Villa El Salvador. Durante la hora de almuerzo, los sujetos amenazaron a los comensales y les arrebataron sus pertenencias. Uno de los presentes terminó herido al ser golpeado con una pistola.

Jesús Gutarra, el dueño de la cevichería, explicó a Latina TV que intentó presentar la denuncia correspondiente con la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, asegura que fue rechazado.

"La Policía llegó después de dos horas porque nosotros llamamos al 105 después de una hora, y se apersonó. Inicialmente, me dijo que no procedía la denuncia porque al establecimiento no le habían robado nada, sino a los comensales. Tomaron mi manifestación, las cámaras de video y me dijeron que a las 5 de la tarde de ese mismo día iban a regresar para ir a la comisaría a presentar la denuncia. Cosa que nunca regresaron", aseguró el dueño de la cevichería. "Me dijeron que iban a rondar por la zona, cosa que tampoco están haciendo", agregó.

Jesús también indica que no es la primera vez que su negocio sufre un asalto de esta magnitud. "A mi local es la segunda vez que ingresan. La primera vez ingresó un sujeto con un arma de fuego, pero no logró robar nada porque se asustó. Los establecimientos cercanos me dijeron que es el mismo delincuente que les ha robado en dos o tres oportunidades. No quieren comprometerse por temor a represalias. Han hecho la denuncia respectiva, pero no dan los resultados", declaró.

Finalmente, envió un contundente mensaje a la Policía. "Que cumpla lo que han prometido, que iban a venir a rondar y que me iban a acompañar para hacer la denuncia. Cosa que no han hecho hasta el momento", concluyó.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.