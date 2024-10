En la conferencia de prensa luego de la entrega de las camionetas a la Municipalidad de Trujillo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, criticó la protesta que se está desarrollando en la región de La Libertad, señalando que "no es posible que una ambulancia que se dirigía hacia la carretera haya sido apedreada".

"Lo que no debemos permitir, es que no se debe de llegar a un acto de violencia (...), eso es atentar contra los derechos de los demás", indicó que el ministro Arrana, quien no ha señalado alguna crítica respecto al bloqueo de vías.

Sobre la delincuencia y el aumento de sicariato y extorsión, comentó que la población debe "tener paciencia, la PNP está haciendo un gran trabajo, el ministro del Interior está haciendo un gran trabajo, y creo que ya se ve sus frutos", a pesar de que en un día fueron asesinadas 8 personas en el sector norte de Lima Metropolitana.

Foto: Sergio Verd-LR