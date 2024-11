Comida para animales era lo que se distribuía entre los niños más pobres de nuestro país. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el cual tiene como labor garantizar la alimentación de los estudiantes de colegios públicos del Perú, está en el ojo de la tormenta luego de que un reciente informe presentado en el programa 'Punto Final' revelara que las conservas 'Don Simón', utilizadas para alimentar a muchos niños, también eran destinadas a albergues para perros.

El refugio animal "Entre patas" alimenta a 45 perros de la calle. Se ubica en Chepén, a una hora de Chiclayo, la misma ciudad donde se encuentra la planta procesadora de alimentos Frigoinca, empresa proveedora del estado, la cual ha ganado millones de soles produciendo conservas 'Don Simón' para el programa alimentario Qali Warma.

¿Cómo operaba la empresa Frigoinca?

Un reciente informe del programa 'Punto Final' destapó una red de corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el sector salud. Un total de 22 funcionarios han sido destituidos de sus cargos en Qali Warma y DIGESA, pues la mayoría enfrenta denuncias penales por su implicación en el escándalo relacionado con la empresa Frigoinca. En ese sentido, la empresa en cuestión habría sobornado a empleados estatales para asegurar que, pese a la calidad deficiente del producto, Don Simón continúe siendo distribuido por Qali Warma en todo el país.

Serie de sanciones contra la empresa Frigoinca. Foto: Punto Final

La compañía Frigoinca, encargada de suministrar productos a Qali Warma y conocida por su marca Don Simón, realizó la entrega de miles de latas al albergue para animales 'Entre patas', enfatizando que estos alimentos no eran aptos para el consumo humano. Sin embargo, se reveló que las latas entregadas provenían del mismo lote destinado por Qali Warma para las instituciones educativas de Ayacucho, lo que genera preocupación sobre la calidad y el manejo de los productos alimenticios en el programa estatal.

Desde 2021, la marca de conservas Don Simón ha enfrentado múltiples alertas sobre la calidad de sus productos en diversas regiones del país. En Lima, se reportaron manchas negras y materia extraña en las conservas. Al año siguiente, en La Libertad, se detectaron latas con pérdida de vacío. En 2023, los problemas se extendieron a Cajamarca y Ayacucho, donde se encontraron casos similares de contaminación en la carne de las conservas. Recientemente, en 2024, se han registrado incidentes en Piura y Huánuco, donde se han reportado latas hinchadas y afectaciones a la salud, todas ellas distribuidas a través del programa Qali Warma.

Cabe resaltar que, tras revisar la lista de expedientes, se pudo determinar un patrón de comportamiento de la empresa Frigoinca, pues cada vez que un producto iba a ser analizado, el lote comprometido desaparecía por completo. De esta forma, se eliminaba cualquier posibilidad de análisis con respecto al producto en mal estado.

Qali Warma distribuyó comida para animales

Un análisis exhaustivo reveló que la Dirección del Ministerio de Salud (MINSA) acumuló una serie de procesos sancionadores en contra de Frigoinca. Esta situación ha generado diversas alertas sobre la calidad de un producto que, según las investigaciones, presenta irregularidades significativas. La acumulación de estas denuncias sugiere que existen serias preocupaciones que el estado debe abordar con urgencia.

No se trata de una simple acción altruista, sino de un intento de encubrimiento. Al momento de la llegada de los especialistas sanitarios para examinar el lote defectuoso en la planta, la empresa comunicó que ya no contaba con dicho producto. Es probable que, conscientes de que su mercancía no pasaría un análisis sanitario, decidieran enviar grandes cantidades a albergues para perros, con el fin de eliminar cualquier rastro de evidencia.

Además, el informe presentado por Punto Final mostró el documento que la representante del refugio animal "Entre patas", Kimberly Hernández, firmó dando fe de la recepción de las latas de producto de conserva de carne de cerdo en agua y sal, de la marca Don Simón. En dicho documento, se aprecia que la empresa Frigoinca compromete a la representante del albergue a destinar el consumo del producto recibido exclusivamente para animales domésticos.