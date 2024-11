Pataz: Los Pulpos ofrecen a mineros ilegales 2 cartuchos de dinamita por 40 soles

¿Tienes contactos que tengan ‘velas’ (dinamita)?, ¿a cuánto me dejas las ‘velas’?

-Tengo amistades en la mina, te dejo dos ‘velas’ por 40 ‘lucas’ (soles). Habla, me confirmas.

La conversación es de Cristhian Joel Mayta Bazán (22), un presunto integrante de la organización criminal Los Pulpos que estaría abasteciendo de cargas de dinamita a las bandas y mafias que operan en la zona de Pataz, atraídos po el oro.

Este sujeto fue detenido anoche por una brigada especial a cargo del coronel Víctor Revoredo Farfán.

¿Cuántas veces estuviste en la mina?, le preguntó el oficial.

-Una sola vez, luego bajé por que tuve miedo.

¿Y cuántas veces estuviste detenido?

-Una vez, por una carta extorsiva y un arma de fuego, en el 2020.

Señala que su mamá pagó 12 mil soles para que le dieran libertad. No obstante, no sabe quién ordenó su excarcelación. No se ha establecido si fue un fiscal o un policía.

Mayta Bazán confirma que quien le pidió que le abastezca dinamita “fue un amigo del cementerio” y que mafiosos lo necesitaban con urgencia.

Como se sabe en la provincia de Pataz, en La Libertad, hay tres empresas formales productoras de oro.

Pero esta región del país también se ha convertido, desde hace un tiempo, en uno de los que registra los mayores índices de criminalidad, donde bandas delincuenciales vienen operando y sus acciones abarcan mayores territorios y actividades y se han convertido en una amenaza para las propias poblaciones.

Anoche, el sospechoso fue detenido por inmediaciones del Departamento de Investigación Criminal Norte, en Trujillo en medio del operativo Impacto. Fue intervenido por estar implicado en la receptación de un celular robado, en extorsión, tráfico de drogas y otros delitos conexos.

Revoredo dijo que por acciones de inteligencia se tiene conocimiento que este sujeto también está implicado con integrantes de la banda criminal La Jauría con delitos de extorsión ocurridos en Trujillo.

El oficial resaltó la relevancia que tiene en estos actos violentos en La Libertad.

La República tuvo acceso a los diálogos de este delincuente quien reveló lo sencillo que puede llegar a ser la consecución de explosivos en La Libertad, y lo grande que es el mercado de ello. “Puedes conseguir dos cartuchos de dinamita entre 40 y 100 soles”, le comentó el hombre al coronel Revoredo que comparó la compra de un explosivo con la compra de una camiseta.