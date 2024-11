Emergencia en colegio de Santa Anita: infraestructura está en riesgo de colapso

Un colegio en Santa Anita enfrenta una situación de emergencia debido al deterioro de su infraestructura, lo que pone en riesgo la seguridad de alumnos y docentes. Estos últimos aún no pueden recibir clases en aulas adecuadas y deben hacerlo en espacios temporales por tiempo indefinido, debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades.

La Institución Educativa N°1211 José María Arguedas está al borde del colapso debido al mal estado de sus instalaciones, con vidrios y paredes rotas, y columnas con fierros oxidados y arqueados. A pesar de haber sido declarada inhabitable hace ocho años por los daños causados por el peso del tercer piso sobre los niveles inferiores, aún no se ha tomado acción para su reparación.

El director del colegio, Horacio Chuquisucta, informó que, tras el último sismo registrado en la capital, parte del techo de la institución resultó afectada, desprendiéndose junto a los fierros oxidados que anteriormente formaban parte de su soporte.

Tras la clausura del centro educativo, los alumnos fueron reubicados en una loza deportiva, donde hasta ahora reciben clases en módulos prefabricados temporales proporcionados por el Estado. Sin embargo, la capacidad de estos espacios ha sido superada por la gran cantidad de estudiantes.

No reciben ayuda

El director de la institución José María Arguedas comentó que se ha reunido con tres ministros de Educación, pero la única respuesta que ha recibido es que no cuentan con presupuesto suficiente para resolver la problemática y que no serán considerados para recibir apoyo en 2025. Asimismo, agregó intentó mantener comunicación con encargados del PRONIED. No obstante, no obtuvieron ningún pronunciamiento por parte del programa del Ministerio de Educación.

Junto a los padres de más de 1,400 alumnos, piden voluntad política para iniciar la construcción de un nuevo centro educativo que beneficie a los estudiantes, quienes esperan regresar a sus aulas y recibir clases en un lugar más adecuado.