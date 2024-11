Tragedia en San Juan de Miraflores: mototaxista muere tras caer desde 10 metros de altura y dar vueltas de campana

Un trágico accidente de tránsito acabó con la vida de un mototaxista en San Juan de Miraflores. Todo sucedió durante la noche del último lunes 11 de noviembre, cuando el vehículo se despistó cuando transitaba por la av. Camino Real, en Pamplona Alta, y dio varias vueltas de campana, terminando a 10 metros cuesta abajo, justo frente a la puerta de una vivienda.

La víctima fue identificada como José Avedaño Mitma, un joven padre de familia que deja en la orfandad a 5 niños. El impactante accidente fue registrado por cámaras de seguridad de la zona.

"Fue un baldazo de agua, estaba con mis hijos cuando me llamaron. Pensaba que era solo un accidente, pero cuando me dijeron que había fallecido, me dolió mucho", expresó la pareja del hombre a Panameriana TV. "Él trabajaba en una avícola y con su mototaxi para sostener a nuestros hijos, era un apoyo", acotó.

Vecinos de Pamplona Alta señalan que las curvas de la avenida Camino Real suelen ocasionar accidentes de tránsito fatales. Por ello, desde hace 20 años, vienen exigiendo la construcción de un muro de contención. En esta vía no solo transitan mototaxis, sino también autos, motocicletas y cisternas de agua.

Canales de emergencia

Recuerda que ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.