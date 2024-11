Madre en VMT cuestiona clases virtuales por APEC por falta de internet: “Falté a trabajar, pero no puedo conectarme”

Mujer se mostró indignada por no poder ayudar a su hijo con clases virtuales. Foto: Captura Exitosa Noticias

En Villa María del Triunfo, una madre se vio obligada a faltar al trabajo para apoyar a su hijo en sus clases virtuales, en medio de las medidas educativas implementadas por el Gobierno. Sin embargo, tras esperar por varios minutos, el menor no pudo conectarse a sus clases debido a problemas en la red de internet en la zona, situación que generó frustración en la familia.

Como se recuerda, en el marco del Foro APEC 2024, el Gobierno designó que las clases en instituciones educativas a nivel nacional se den de manera virtual. La medida se tomó con el fin de facilitar las actividades protocolares para la Semana de Líderes de la APEC. "Tenemos que adaptarnos y ser flexibles, estamos en una coyuntura al cambio, a la posibilidad de dar un paso hacia delante", dijo el ministro de Educación, Morgan Quero, sobre la modalidad.

Madre faltó al trabajo para ayudar a su hijo en clases virtuales

La madre, quien faltó al trabajo, cuestionó la eficacia de las medidas implementadas, esto al señalar que la falta de internet es un obstáculo constante para que su hijo pueda estudiar. “Ayer me fui a trabajar y mi hijo se quedó sin estudiar, hoy me quedé para conectarme, pero no se puede por falta de internet”, comentó.

Para esta madre, la situación es un desafío constante, pues al ser trabajadora y única persona con celular de su hogar, el tiempo que dedica a ayudar a su hijo se ve reflejado directamente en su área laboral. Como muchas familias en situación similar, depende de un empleo presencial y el apoyo en casa limita sus ingresos, especialmente si el tiempo invertido no garantiza una educación efectiva para su hijo.

Ante el incidente, varios padres de familia han solicitado que el Gobierno revise la implementación de la educación virtual en áreas con conectividad limitada. Aunque las clases virtuales fueron establecidas para mantener la seguridad de los estudiantes, la falta de infraestructura adecuada ha generado críticas sobre la efectividad de esta medida en ciertos sectores.