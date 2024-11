Un caso de violencia contra la mujer y de género ocurrió en la ciudad de Chachapoyas, capital de Amazonas. El extranjero Afonso Manuel Pereira Franco, inquilino de una habitación en un edificio familiar, atentó contra la vida de los dueños de la casa. Sin embargo, pese a las evidencias, videos que demuestran la manera violenta de cómo fueron agredidas, la jueza del Juzgado de Familia optó por negar las medidas de protección a este grupo familiar.

La hija de los arrendatarios, María Jesús Martín Santillán, contó a La República cómo pasaron los hechos de violencia y el argumento de la jueza Gladys Varas Varas, del Juzgado de Familia Transitorio de Chachapoyas, para no darle las medidas de protección.

Afonso Pereira Franco es un machista, sexista y misógino: "Nos decía que las mujeres no valemos nada"

En la mañana del 4 de noviembre, María Jesús salió de su habitación y al salir escucha que el inquilino Afonso Manuel Pereira Franco, un ciudadano portugués, le lanza unas palabras. Pesa a la indiferencia de la joven, el hombre continuó sus insultos.

"Cuando sigo caminando me percato que él gritándome y se acercó a mí de forma amenazante, levantando su mano. Ya me encontraba cerca de las escaleras y él continuaba insultándome, me decía que era fea, que mi madre es una asquerosa, que somos mujeres, que no valemos para nada", sostuvo.

Luego su papá salió a intentar calmar la situación de manera pacífica, luego le pidió que se desaloje la habitación por haber faltado el respeto a su esposa y a su hija. "Ellos se dirigen hacia el cuarto del inquilino y llamo a Serenazgo. Luego veo que mi papá saca unas sillas de su cuarto del inquilino y me acerco. Veo que mi mamá sube las escaleras y va hacia donde estamos. Cuando me voy, escucho a mi mamá gritar mi nombre", contó.

María Jesús regresó hacia el cuarto del inquilino y vio como Afonso Pereira Franco golpeaba a su papá con un palo. La joven y su madre, Marina Cruz Santillán Trigoso, intentaron defenderlo, pero ambas fueron golpeadas. "Me dio un puñetazo en la cien y jaló a mi mamá. Luego veo a mi papá que tenía la camisa levantada, hacia arriba de la cabeza. Cuando logro sacar a mi mamá, el inquilino empieza a decir: 'Los voy a matar'".

Cuando María Jesús logra salir junto con sus padres, en el pasillo, el hombre le da un palazo a su perrita. Todos salen corriendo para abrir la puerta y pedir ayuda. Sin embargo, lejos de tener miedo, Afonso Pereira Franco incrementó su violencia y arremetió con cada uno de los miembros del grupo familiar.

Imágenes de la agresión física al grupo familiar. Foto: La República

"Cuando giro desde la puerta principal veo que mi papá rodó por las escaleras y el inquilino estaba golpeando a mi mamá con el palo en la cabeza y en todo su cuerpo. La arrinconó en el baño y le decía que no valía para nada y que nos iba a matar a todos. Desde la puerta una señora intenta entrar, pero lo ve con un palo y retrocede. Es ahí cuando todos salimos y él seguía con su palo en la pista. Yo hago que mi familia entre y cierro la puerta", reveló.

Después de poner una puerta de fierro con la ayuda de su papá, María Jesús volvió a donde se encontraba su mamá, y se dio cuenta de que el hombre la dejó ensangrentada y con la cabeza rota. Luego, logró que su madre sea atendida por emergencia, donde le colocaron diez puntos en la cabeza.

María Jesús manifestó que este hombre es un machista, tiene odio hacia las mujeres y actitudes sexistas. "Usualmente, hacía comentarios que las mujeres no valemos para nada. Trataba de intimidarme con sus actitudes, incluso a veces abría la puerta de mi cuarto cuando estaba trabajando. Otras veces, caminaba en bóxer por donde yo estaba", puntualizó.

Si bien el hombre fue detenido por la Comisaría de Chachapoyas, salió en libertad el miércoles 6 de noviembre tras haberse cumplido el plazo de 48 horas. Ahora está libre y se encuentra merodeando la vivienda multifamiliar. "Ayer, por la noche, estaba dando vueltas por la casa. Tengo miedo que nos mate".

Jueza niega medidas de protección a víctimas: "Como los videos no tenían audio, dijo que no se podía escuchar los insultos"

María Jesús entregó a La República la resolución 1 del expediente N.º 00839-2024-0-0101-JR-FT-01, del 6 de noviembre, en el que la jueza Gladys Varas Varas resuelve "No otorgar medidas de protección", pese a los videos que demuestran las agresiones físicas a cada uno de ellos. La víctima nos contó que la jueza tomó esta decisión porque "los videos no tienen audio, por lo que no se puede escuchar los insultos" que el agresor les dio.

En tanto, la Comisaría de Chachapoyas reveló que están insistiendo en que se pueda proteger a esta familia, junto con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), para que se pueda dar la orden de alejamiento. "Se hizo la gestión por correo y se espera el consentimiento de las autoridades competentes. También el CEM ya tiene conocimiento para que les pueda dar atención psicológica", sostuvo el suboficial PNP Gonzáles de la Comisaría de Chachapoyas.

Resolución del Juzgado de Chachapoyas. Foto: La República

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.