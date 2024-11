Esta región del Perú tendría a la ciudad más propensa en sufrir escasez de agua, según The Economist: no es Piura

Un reciente informe de The Economist ha encendido alertas en el Perú al señalar que la ciudad de una región en particular estaría entre las más propensas a sufrir escasez de agua. De acuerdo con el análisis, varios elementos clave inciden en el creciente riesgo de escasez en esta zona, entre ellos se encuentra el crecimiento poblacional ha intensificado la demanda de agua, sobrepasando la capacidad de los recursos disponibles en la zona.

¿Cuál es la región del Perú más propensa a sufrir escasez de agua?

La región es La Libertad, y la ciudad es Trujillo. Según el ‘City Water Index’ elaborado por The Economist y Dupont, Trujillo enfrenta un riesgo extremadamente alto de escasez de agua. Este análisis indica que la ciudad necesita implementar acciones sostenibles para mitigar el estrés hídrico futuro y mejorar la gestión del recurso.

¿Qué factores críticos enfrenta Trujillo que contribuyen a su riesgo de escasez de agua?

Trujillo enfrenta problemas de reducción de residuos, gestión sostenible y calidad del agua. La dependencia de una sola fuente de agua que abastece entre el 40% y 60% del total es un factor de riesgo adicional, ya que una alteración en esta fuente podría afectar significativamente el suministro.

Con una dependencia del 40% al 60% en una sola fuente de agua, Trujillo enfrenta una inseguridad hídrica significativa. Foto: The Economist

¿Por qué el estrés hídrico no implica una crisis inmediata para Trujillo?

Aunque el estrés hídrico no representa una crisis instantánea, The Economist señala que estos problemas requieren atención gubernamental. Si no se aborda la falta de recursos y gestión adecuada, Trujillo podría enfrentar una crisis hídrica grave en el futuro cercano debido a la vulnerabilidad de su sistema de abastecimiento.

¿Cuál es la principal limitación de Trujillo para proteger su suministro de agua?

La falta de recursos económicos y una estrategia clara para manejar costos son las principales limitaciones. Aunque existe un plan para proteger el agua, la implementación se ve obstaculizada por la falta de financiamiento y planificación financiera, afectando la eficiencia de la gestión hídrica en Trujillo.

¿Qué lugar ocupa Perú en términos de riesgo hídrico global?

Perú se encuentra en el puesto 66 a nivel global en cuanto al riesgo de enfrentar escasez de agua para el año 2040. Este ranking, proporcionado por Ceplan, destaca la vulnerabilidad de varias regiones, incluida La Libertad, ante potenciales desafíos futuros en la disponibilidad de agua potable.