Callao: joven denuncia que mujer lo estafó con S/19.000 con el cuento del negocio propio

El 12 de abril del 2024 se publicó una información en el que damos a conocer que Israel Kamiyama denunció por presunta estafa a Darly Valencia Gonzales; sin embargo a través de una carta notarial la implicada muestra documentos fiscales que demuestran que la denuncia fue archivada de forma definitiva y todos los antecedentes generados, pues ambas partes llegaron a un acuerdo de pagos, los cuales se cumplieron.

Kamiyama y Valencia Gonzales aceptaron sujetarse a un mecanismo alternativo, el cual estableció que Valencia cumpla con pagar por concepto de reparación civil la suma de S/8.500, la cual se realizó en nueve cuotas, siendo las primeras ocho cuotas por el monto de S/1000 y la novena por el monto de S/500. Todos los pagos fueron realizados por lo que la Fiscalía declaró la abstención del ejercicio penal y, en consecuencia, se ordenó el archivo definitivo de los actuados.

Un joven denunció que fue víctima de estafa con el cuento del negocio propio. Se trata de Israel Kamiyama Tello (25), residente en el Callao, quien acusó a Darly Valencia Gonzales de presuntamente haberlo estafado con el monto de S/19.000.

Todo inició en octubre del 2023. Israel contactó a Darly Valencia por medio de redes sociales para comprar un producto químico que esta vendía en su empresa C & Clean. Todo marchó sin incidentes hasta enero del 2024, fecha en la que Valencia le presenta una idea de negocio bastante rentable y con ganancias altas.

Israel accedió y aceptó que le entregaría el capital. “Me visitó en mi casa, hizo unas cuentas de cuanto debería invertir, cuánto ganaría, e hicimos un contrato simple por medio de un notario. Su oferta era muy tentadora. Me dijo que ganaría un 40% a 50% de ganancias netas”, declaró para este medio. En ese marco, como parte del trato, Israel empezó a depositar grandes sumas de dinero a Valencia Gonzales.

“Le hice depósitos de S/3.000 y S/5.000. Hice ocho en total. Suman S/19.000”, especificó. “Al llegar al monto de S/15.000, yo empiezo a sospechar porque no se estaba cumpliendo los plazos establecidos. Ella debía depositarme una determinada cantidad y no lo hizo. Nunca cumplió con lo acordado y yo empecé a sospechar”, agregó.

En este contexto, Israel presentó una denuncia, en la comisaría Juan Igunza Valdivida, contra Darly Valencia por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa.

Presunta estafadora envió váucher falso

Asimismo, Israel se contactó reiteradas veces con Valencia para pedirle que le devuelva su dinero. Ante las insistencias, la mujer le envió una captura de un supuesto váucher de depósito con el monto de S/20.000. “Me dijo que el envío iba a demorar porque era una transacción interbancaria, pero nunca me llegó nada. Se trató de otra de sus mentiras”, anotó.

“Ahora, ya me ha devuelto S/3.000, pero eso no es nada en comparación a todo lo que me debe. Me dijo que hiciéramos un cronograma de pagos, lo hicimos, pero no lo ha cumplido. La Policía se tarda en atender mi caso”, indicó Israel.

Denunciada afirma que cumplirá con los pagos

Por su parte, Darly Valencia Gonzales afirmó a este medio que sí cumplirá con los pagos pendientes. "Yo no he cumplido no porque no haya querido, sino que, lastimosamente, estoy haciendo una consulta con un ingeniero y aún me debe un pago", anotó.

Asimismo, expresó: "Yo le he pedido (a Israel) que hagamos un cronograma con una notaría, pero él no quiso aceptar. Yo sí se lo propuse. Por ahora, tenemos un acuerdo de palabra. Yo no tengo ningún problema para hacerlo por la vía legal para que él se sienta más tranquilo".

Respecto al vaúcher falso dijo que se debió a que tiene un problema con Sunat. "Yo tengo una retención por un problema con una cuenta coactiva con Sunat. He hecho un proceso con ellos. He llegado a un acuerdo y me pusieron una multa de 2 UIT. Ya estoy cumpliendo con ellos el pago, también", indicó.

Además, aceptó que sí incumplió el plazo de pagos acordados. "Que él haga todo esto no significa que mis cuentas se van a llenar mañana o pasado. Sí, es verdad, hubo un atraso y es en parte mi culpa porque yo confié en una tercera persona para hacer otras cosas, pensando que las cosas iban a salir bien, pero no han salido así. Yo antes ya he tenido varios problemas por algunas cosas que he hecho. Todas están en proceso de investigación y ya poco a poco me voy liberando de esto", añadió.