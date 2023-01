Protestas en La Libertad: bloqueos en Virú obligan a empresas a suspender viajes desde Chiclayo a Lima

Con información de Emmanuel Moreno/URPI-LR

Este lunes 16 de enero, se retomaron las protestas y bloqueos en la región La Libertad y con ello volvió el clima de incertidumbre con respecto a los viajes desde el norte hacia Lima. En el terminal terrestre Ormeño de Chiclayo (Lambayeque), las empresas de transporte decidieron suspender la venta de pasajes con destino a la capital peruana, lo que generó preocupación y malestar en el público.

La República constató que hasta las 10 a. m. lograron llegar a este lugar los buses que pasaron por la provincia de Virú (La Libertad) antes de las 6 de la mañana, hora en que los manifestantes colocaron piedras y quemaron llantas en tres puntos específicos de la Panamericana Norte como parte del reinicio de las movilizaciones para exigir el adelanto de las elecciones generales.

Aunque la mayoría de agencias de transporte del terminal Ormeño decidieron ya no vender pasajes, otras, en cambio, continuaron ofertando los boletos, pero señalaban a los viajeros la posibilidad de que se queden detenidos por un tiempo indeterminado en los piquetes. En ese sentido, los negocios precisaron a los compradores no hacerse responsables de lo que pueda suceder a consecuencia de las protestas.

En el terminal Ormeño, algunas agencias de transporte suspendieron la venta de pasajes. Foto: Emmanuel Moreno/URPI-LR

“Necesito viajar urgente a Lima por temas de trabajo y las empresas no venden pasajes por el paro. Otras agencias dicen que te dan los pasajes, pero no sé responsabilizan si te quedas varado. No es justo que nos veamos perjudicados por la actual situación política”, declaró el ciudadano Filiberto Cubas a La República.

Los trabajadores de las compañías de buses prefirieron guardar silencio respecto a la situación de la vía y si alguna de sus unidades se ha quedado detenida en los bloqueos. No obstante, aseguraron que el precio de los pasajes a Lima se mantiene normal, entre los 50 y 90 soles.

Es importante mencionar que en el local de la empresa Civa, ubicado en el centro de la ciudad de Chiclayo, se colocó un cartel en el exterior anunciando la suspensión de ventas de boletos a Lima.