Madre acude a procesión del Señor de los Milagros en busca de su menor hija desaparecida hace 5 meses

En medio del cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros, una madre acudió con su cártel de su menor hija desaparecida hace ya casi 6 meses. La denunciante indicó que la adolescente Tatiana Torres (16) no aparece desde el 4 de mayo de 2022.

Según declaraciones a Latina, la menor salió de su vivienda rumbo a su centro de estudios Colegio República de Japón (Las Fresas). Ella vestía el buzo escolar de color guinda con franjas blancas. “Seis meses van a ser que no encuentro a mi hija. No aparece. Por favor, ayúdenme”, exclamó.

La menor fue vista por última vez cuando se subió a una moto en Puente Piedra. “Del colegio desaparece. No he tenido más noticias de ella. No aparece. La Policía ya no me quiere ayudar”, indicó.

La madre emprendió una búsqueda desde el día de su desaparición; sin embargo, no ha obtenido noticias sobre ella ni de su paradero. Si usted la ha visto, comuníquese a los números 986 863 682 y 964 298 471.

En Perú, según el reporte de la Defensoría del Pueblo, desde enero a setiembre de 2022, se han reportado 8.765 denuncias de mujeres desaparecidas. De ellas, solo 4.240 fueron localizadas y aún faltan 4.525. Esta cifra es realmente preocupante, advirtió la institución, ya que aún se desconoce el paradero de las ciudadanas.

Canales de ayuda

Si desconoces el paradero de algún familiar, ponte en contacto con la comisaría más cercana o llama al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431 8140; 330 7068 o 942 072 845. También puedes contactar a la línea gratuita 114. Recuerda que no debes esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición.