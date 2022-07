Padre de Bryan Pintado a Cavero tras blindaje de Merino: Mi familia no necesita su solidaridad

El blindaje de Manuel Merino ha causado la indignación de muchas personas. El padre de Bryan Pintado se pronunció al respecto y se dirigió específicamente a Alejandro Cavero, quien presentó el informe que sirvió para que la Comisión Permanente archive la denuncia constitucional contra la exautoridad y sus exministros por los asesinatos y heridos durante las manifestaciones del 2020.

“A Alejandro Cavero quiero decirle que mi familia y la de Inti Sotelo no necesitamos su solidaridad. Que aprenda (...) a no tirar la piedra y esconder la mano. Venimos exigiendo el acceso a la justicia, pero él se hizo pasar por defensor legal, perito, etc. Nosotros podemos desmentir sus argumentos (…). Es una lástima que, siendo tan joven, se preste para estos blindajes”, expresó a Exitosa.

Asimismo, se mantuvo firme en la decisión de acudir a otros organismos tras no encontrar justicia en el país. “Hemos tenido reuniones con nuestros representantes legales y queremos unir fuerzas (con la familia de Inti Sotelo y los heridos durante esas marchas) para llevar el caso a instancias internacionales (…). Ojalá podamos ser una sola fuerza contra este blindaje. Estamos seguros de que estas instancias nos darán la razón”, añadió.

PUEDES VER: Ingreso libre a las universidades será solo para un grupo focalizado

¿Qué congresistas votaron a favor de blindar a Merino?

Son 22 los legisladores que estuvieron a favor de archivar la denuncia contra el expresidente de Acción Popular. En el informe aparecen congresistas de Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Somos Perú y Perú Libre.

En el listado destacan Alejandro Cavero —quien elaboró el informe—, Patricia Chirinos, el almirante Jorge Montoya, Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Guido Bellido, Waldemar Cerrón, entre otros.