Ya existe una transmisión comunitaria de la viruela del mono en el Perú

Con la confirmación de dos casos nuevos de viruela del mono luego de tres días de detectarse el primero, cada uno independiente del otro, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC–Perú) ha estimado que ya se trataría de una “transmisión comunitaria dentro de la población”.

“(Los casos) no tienen nexo. Y todos están en su casa estables, no necesitan hospitalización”, dijo Julio Ruiz, jefe del CDC a La República. Asimismo, señaló que los tres pacientes están en Lima y por el momento se realiza la investigación epidemiológica de los contactos de cada uno. ‘’Estamos viendo porque son personas que no han viajado. Seguimos haciendo despistaje de esta enfermedad, según sea el caso, es parte del protocolo”, indicó.

En esa línea, el ministro de Salud, Jorge López, dijo que estos dos casos nuevos son pacientes con “factores de riesgo”.

En tanto, el jefe del CDC también manifestó que si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado a la viruela del mono como un evento de riesgo moderado, debido a que hasta ahora se ha presentado en 50 países, ‘’no tiene la magnitud o el impacto que ha tenido la COVID-19′'.

Además de ello, Ruiz aseguró que la variante del virus del mono que circula en el país es ‘’la más benigna, no es la otra, que es más agresiva. Esta es la menos letal’'.

Están preparados

En esa línea, el CDC-Perú resaltó que hasta el momento son 20 las camas que están preparadas ante los contagios que pueden aparecer y ser graves.

Vale mencionar que a inicios de este mes, cuando se lanzó una alerta epidemiológica por el alza de casos de viruela del mono en el mundo, el Ministerio de Salud (Minsa) dispuso cinco establecimientos para atender a pacientes que pudieran contraer el virus. En la lista están los hospitales Cayetano Heredia, Dos de Mayo, Villa El Salvador, Ate Vitarte, así como el Daniel Alcides Carrión.

Los síntomas de la temida enfermedad

La enfermedad tiene dos fases. En la fase de la invasión, los síntomas son parecidos a los de una gripe común: fiebre, dolor de cabeza, así como dolor muscular; escalofríos, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos.

La segunda fase es la de la erupción cutánea, la cual se inicia después de la fiebre.