El 10% de médicos aún no ha retornado a sus labores presenciales

En Lambayeque, los niños con miastenia gravis (debilitamiento en músculos) llevan un año y medio esperando por cita presencial porque no hay médico especialista en neurología pediátrica que pueda atenderlos. Así lo cuenta Fabiola Quiroz Llanos, presidenta de la Federación Peruana de Enfermedades Raras (Feper) de la región norte.

“También hay desabastecimiento de medicamentos. Los niños siguen con la misma dosis de hace dos años. Ellos toman entre 3 y 4 medicinas diarias y ya no hacen efecto”, dice. Y es que esta enfermedad afecta la comunicación entre las neuronas y los músculos y quienes lo padecen no pueden comer, respirar, hablar ni caminar si no toman las dosis adecuadas.

En Lambayeque. Niños con miastenia no tienen neuropediatra.

Y mientras eso sucede la situación en los hospitales sigue siendo crítica. La atención presencial se ha reactivado en diversas áreas, pero sigue siendo insuficiente, tanto en el Ministerio de Salud (Minsa) y Essalud. Una de las razones es el déficit del personal de salud.

Pero tras el descenso de los casos de COVID-19 y el avance de la vacunación, ¿cuántos aún no han vuelto a los hospitales?

Según el presidente de la Federación Médica Peruana, Danilo Salazar, aún el 10% de los trabajadores de salud -incluidos los galenos- no ha regresado a la presencialidad porque en su mayoría son mayores de 60 o 65 años o porque padecen de una comorbilidad, dos factores que los hacen vulnerables. Este porcentaje representa a 2 mil médicos, de los 20 mil existentes, aunque las cifras siempre están en evaluación de acuerdo a la condición del personal.

“En estos momentos los trabajadores de salud que aún no han regresado están en pleno proceso de evaluación médica para que se determine si van a retornar pronto de forma presencial, semipresencial o si se quedan de forma remota, lo cual sería una mínima cantidad”, explicó Salazar.

También resaltó que el 70% de consulta externa ya se está aperturando, pero hay una gran brecha de especialistas. Y esto se da porque los médicos no han vuelto por sus comorbilidades y porque hay una gran cantidad de pacientes con cirugías embalsadas que no han tenido atención en estos dos años.

Por eso apuntó que la solución es que las autoridades saquen un nuevo decreto de urgencia para que los colegas y trabajadores de salud que están bajo un contrato CAS puedan atender pacientes no COVID-19, pues la norma vigente solo les permite atender a pacientes COVID-19, los cuales han disminuido en las últimas semanas.

Incumplimientos

Al respecto, Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, demandó que se cumpla la palabra del premier Aníbal Torres con respecto al retorno del 100% de la atención presencial en los nosocomios de todo el país.

Otra de las preocupaciones de la Defensoría -enfatizó- es el diagnóstico (pruebas de laboratorio, rayos X) y también las cirugías programadas. Sobre este último punto refirió que el Minsa no ha tenido preocupación, pues recién ha solicitado información a las Diresas sobre la demanda de operaciones pendientes y está demandando un plan para el desembalse.

En ese sentido, la Defensoría solicitó al Minsa priorizar el retorno de la consulta externa, las pruebas de diagnóstico y las cirugías programadas.

Por otro lado, en los hospitales de Essalud se viene atendiendo las citas presenciales, según la institución, casi en su totalidad. “El personal viene trabajando de manera presencial al 100% desde el primer día útil de mayo; sin embargo, reconoció que existe personal médico mayor o con comorbilidades que deben pasar por un examen médico para ver si regresan o siguen realizando remoto.

La otra opción. Galenos siguen atendiendo citas virtuales.

Desatención

María Lourdes, presidenta de la Federación de Enfermedades Raras, dijo que al 2021 hubo una desatención del 65%. “Los pacientes no pueden ser vistos tanto tiempo virtualmente, requieren la evaluación clínica presencial, estudios y el replanteamiento de tratamientos”.

Por su parte, Erika Maticorena, presidenta de la Asociación Lupus Perú, precisó que no hay suficientes oftalmólogos y odontólogos para sus afiliados que sufren de problemas dentales. A la fecha solo reciben citas virtuales cuando es necesario la atención presencial para sus diferentes males. Urge que haya una solución para los pacientes.

A la espera de una directiva para el regreso

En una entrevista con el exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud Augusto Tarazona, se reiteró que falta la reincorporación de un 10% de médicos que tienen algún factor de riesgo. Dijo que iba a salir una directiva que fijará detalles para garantizar su regreso.

Luego de visitar 76 hospitales y 111 establecimientos de salud del Minsa, la Defensoría del Pueblo advirtió que no existe una priorización para atender el retorno a la atención presencial; y que la atención de las personas que están afectadas por enfermedades no COVID-19 ha sido postergada: consulta externa, apoyo al diagnóstico, cirugías programadas.