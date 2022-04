Semana Santa EN VIVO: así se vive este jueves 14 de abril en Lima y otras regiones del Perú

La Semana Santa en Perú ya inició este jueves 14 de abril y se extenderá hasta el domingo 17. Si bien esta celebración se da en todo el mundo, nuestro país realiza sus propias actividades para conmemorar esta fecha como las procesiones, el recorrido de las Iglesias, entre otros.

Ahora, tras la baja de casos COVID-19 y el fin de la tercera ola, muchos peruanos aprovecharán también para irse de viaje a otros destinos. Sin embargo, aún deberán mantener los protocolos para evitar nuevos contagios y nuevamente, ampliar restricciones.

Conoce cómo se desarrollan las actividades durante esta Semana Santa y entérate de las últimas noticias en el EN VIVO de La República.

En Vivo: EN VIVO: así transcurre la Semana Santa en Perú 08:18 VMT: se registraron largas colas para ingresar al terminal pesquero Largas colas se registraron para ingresar al terminal pesquero de Villa María del Triunfo, a donde varias personas acudieron para adquirir pescado este jueves santo. Como pudieron comprobar las cámaras de Améica, los precios al interior del local variaban de acuerdo al tipo de pescado. Foto: Alexis Choque/URPI

¿Qué días son feriados en Semana Santa 2022?

Jueves Santo : 14 de abril

Viernes Santo : 15 de abril

Domingo de Resurrección: 17 de abril

¿Hay un día no laborable tras Semana Santa?

No. Tras la Semana Santa, ya no hay un día no laborable durante abril. El próximo es en el mes de mayo: el lunes 2 luego del Día del Trabajador.

¿Cuándo se recorren las siete iglesias en Semana Santa?

El recorrido de las siete iglesias se realizada la noche del Jueves Santo, aunque en algunos países se extiende a la mañana del Viernes Santo. Esta costumbre religiosa, es sin duda una de las tradiciones más comunes de la Semana Santa en toda América Latina.

¿Por qué se conmemora la Semana Santa?

Gracias a su tradición histórica, la Semana Santa representa un periodo en el que se lleva a cabo una gran cantidad de actividades culturales y religiosas dónde, según la tradición cristiana, se recuerda la llegada de Cristo a Jerusalén, para luego morir por toda la humanidad.