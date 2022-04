Paro de transportistas lunes 4 de abril EN VIVO: últimas noticias de las protestas, vías bloqueadas y medidas anunciadas por el Gobierno

Chosica: transportistas bloquean Carretera Central e impiden el paso de vehículos

Este lunes un usuario reportó a RPP Noticias ue transportistas de 'El Chosicano' han bloqueado la Carretera Central ante el paro de transportistas que se ha iniciado hace más de seis días.

"No hay efectivos policiales. He visto en el recorrido por la zona del límite de Chosica y Chaclacayo hay un fuerte cordón policial, pero en Chosica no hay nada y ahí están haciendo el cierre de carreteras", manifestó.