Jorge Muñoz: “No se puede intervenir en la reforma del transporte. Debe hacerse algo sostenible”

El alcalde de Lima analiza el panorama político y hace un balance de su gestión, a poco de cumplir los 1.100 días en el sillón municipal. También asegura que continuará trabajando hasta el último día de su gobierno, pese a las críticas ciudadanas.

Usted se reunió con el presidente Castillo hace unas semanas. ¿Él ha cumplido lo que le ha ofrecido?

Ya hace algún tiempo que no me reúno con él. La primera vez que nos reunimos hablamos sobre las rondas campesinas, que quería poner en Lima. Conversamos, nos dijo que teníamos razón y que no era dable. Eso lo ha cumplido. Después hemos hablado de temas de salud y seguridad ciudadana, pero sin mayor compromiso. No podría decir que haya tenido una acción concreta.

¿Está de acuerdo con la posición de varias bancadas de plantear de forma permanente la vacancia?

La vacancia es un mecanismo constitucional, pero hay que ver si es que hay elementos para hacer un planteamiento de esta naturaleza (…) A mí me pareció un tanto prematura la solicitud de un proceso de vacancia.

¿Qué piensa de que hasta el momento Acción Popular no tiene un liderazgo político único, sino varios representantes?

Lo que hay que hacer es siempre mirar al interior de los partidos y tratar de fortalecerlos. Yo creo que la unidad fortalece. Eso sería bueno. (…) Existen partidos débiles que sería importante lograr para tener una mejor dinámica de fortalecimiento a su vez de la democracia.

El próximo 5 de enero tiene previsto presentar un balance de su gestión. ¿Cómo podría calificar estos 1.100 días?

Nosotros nos hemos parado en dos pies. El primero que está referido a las acciones y lo humano, y el segundo a las obras.

Usted tiene casi un 50% de desaprobación. ¿Qué podría decir ante los constantes cuestionamientos de los ciudadanos, quienes consideran una ausencia de su parte?

Las encuestas son fotografías producto de percepciones. Hay que mirarlas, pero las encuestas no te marcan el derrotero. Yo sigo trabajando con mucha intensidad como lo he venido haciendo siempre desde el primer día hasta el último día que me toque siendo alcalde.

¿Qué obras dejará antes de que culmine su gestión?

Tenemos varias obras ya inauguradas. Defensores del Morro, Escardó-Virú, que tiene conexión con el Callao, Pachacútec, Víctor Malásquez y Paul Poblet. Asimismo, tenemos algunas obras de Reconstrucción con Cambios que se han hecho en la zona de Huachipa y Santa María. El resto de las obras van a tener terminación hacia mediados y finales del próximo año.

De todas ellas, ¿por cuál le gustaría ser recordado?

La gente va a recordar mucho las vías Huaylas y Víctor Malásquez, pero una que va a ser muy visible es el viaducto de Javier Prado, entre Surco y La Molina.

¿Cómo van los arbitrajes internacionales relacionados con la disminución de las tarifas de los peajes?

Nosotros hemos planteado la nulidad de los contratos. Hemos llevado elementos muy claros, con testigos contundentes que han evidenciado actos de corrupción. (...) Para mí no es dable que una persona termine trasladando situaciones de corrupción a las obligaciones de un ciudadano común y corriente.

Hubo críticas por su viaje a París...

Ningún viaje que yo haya realizado al extranjero le ha costado dinero a la municipalidad, salvo los viajes de representación para lograr resultados en arbitrajes, como es el caso de París.

¿Qué arquitecto o institución certificó la construcción del tan criticado puente peatonal de la Costa Verde?

Hay que ver toda la obra. Son nuevos carriles que te llevan hacia el Callao. No es que el puente tenga un valor separado. Los diseños fueron elaborados y responden a parámetros de conectividad. Es un puente rampa, donde pueden convivir peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.

Por otro lado, una de sus principales propuestas fueron los teleféricos que iban a conectar Independencia con San Juan de Lurigancho y el de El Agustino. Sin embargo, el proyecto está en papeles. ¿Se logrará iniciar la obra?

Hace unos días recién ha salido un informe favorable para que la Autoridad de Transporte Urbano pueda declarar la viabilidad de la obra. La idea es intentar por lo menos iniciar la obra dentro del próximo año. Pero dependemos de los permisos y las autorizaciones de la ATU.

En la Av. Ramiro Prialé solo se ha habilitado un corto tramo (sin asfalto) que no tiene conexión con la Carretera Central. Ya le queda un año, ¿podrá dejar lista esa obra?

Es una obra concesionada a una empresa que ha tenido problemas de corrupción. No se puede entregar el tercer tramo de la vía. Es por ello que hemos habilitado algunos trabajos de mantenimiento en las zonas aledañas que es lo que se necesita para conectar con la Carretera Central. Estos deben estar concluyéndose en el mes de marzo o abril del próximo año.

Señaló que las obras del óvalo Monitor Huáscar estarían listas para abril del 2022. ¿Se logrará cumplir el plazo?

Sí, estamos con un 61% de avance y la proyección es a tenerlo hacia mediados o finales de abril.

Los hechos y la percepción delictiva se han incrementado exponencialmente en todo el país, ¿qué plan existe en Lima?

Tenemos un plan que se denomina ‘Lima 360°, todos juntos por la seguridad ciudadana’, donde se mapean e intervienen varios actores. Adicionalmente, hemos conversado con el ministro del Interior, Avelino Guillén, para aumentar el patrullaje integrado.

¿Qué esperaría usted del próximo alcalde?

Que aprovechen los instrumentos de gestión que les vamos a dejar y las obras que van a estar en curso. Es importante que el sucesor pueda construir sobre lo construido, esa es la manera de hacer que la ciudad siga avanzando. Aprovecho para invitar a todos los candidatos a que puedan de viva voz conocer lo que estamos haciendo.

En el tema del transporte, ¿qué opina sobre la medida dada por el Ejecutivo que dispone el empadronamiento de los colectivos?

Es una medida que hay que mirarla con la ATU, pero desde afuera, porque ya no tenemos esa responsabilidad, puedo decir que no se puede interferir en una reforma del transporte. Creo que tenemos que hacer algo que sea sostenible en el tiempo y que no sean parches, costándole más a la ciudadanía.❖