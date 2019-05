Gobiernos de Puno y Arequipa no pueden prestarse más dinero para obras

Los gobiernos regionales de Arequipa y Puno tienen sus cuentas en rojo (ver infografía). Sus deudas superan el promedio de sus ingresos presupuestales de los últimos cuatro años. Así concluyó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su Informe Anual de Evaluación de Reglas Fiscales. Pero ¿qué consecuencias hay en que los pasivos sean mayores?

El jefe de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Javier Rospigliosi, explicó que en principio están impedidos de ejecutar proyectos, fundamentalmente bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Además, no podrán realizar endeudamientos financieros ni emitir bonos soberanos. En la misma situación, se encuentra la entidad regional altiplánica.

En unos días, la Dirección General de Promoción de la Inversión Privada dará su informe y la Región Arequipa tendrá como cero el límite para Obras por Impuestos. "El análisis del MEF constituye un factor de riesgo, para que el GRA pueda asumir nuevas obligaciones", observó.

Para Rospigliosi, el cálculo del MEF debe cambiar. Explicó que de todo el pasivo del GRA, que asciende a S/ 1 522.490 millones, el 60% (S/ 908 millones) es deuda social a sectores como Educación y Salud. Precisó que la "arruga" fue generada por el Gobierno nacional y no por regional, pero así no lo entiende esa cartera. Otra deuda que se considera es la de Majes Siguas II. Suma cerca del 26% con S/ 415 millones. Sin embargo, esta recién se cumplirá cuando se subasten las tierras del proyecto. "No es que haya un manejo irresponsable del GRA. Es un criterio errado del MEF", puntualizó.

El funcionario observó que esto no afectará los proyectos de la entidad, ya que están presupuestados hasta el 2021. Más bien, resaltó que la Región Arequipa sea una de las que registraron mayores ahorros en cuenta corriente y que haya aportado más al PBI con sus inversiones.