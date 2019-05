Serena diagnosticada con cáncer celebrará el Día de la Madre trabajando

Elizabeth Tasayco Mendoza (42) es el ejemplo de una mujer luchadora. Desde que los médicos le dijeron que tenía cáncer no ha desmayado en su lucha por combatir la enfermedad y sacar adelante a sus dos hijos. En esta ocasión, ha decidido pasar el Día de la Madre trabajando en el distrito de Santiago de Surco, donde se desempeña como agente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

"La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago de Surco tiene el honor de tener entre sus filas a una mujer ejemplo. Elizabeth Tasayco Mendoza (42) viene ganándole la batalla al cáncer de mama, es madre soltera de dos hijos y este domingo desea seguir trabajando, como es su costumbre.", con estas palabras la comuna se refirió a la valiente madre, quien viene garantizando la seguridad de los vecinos desde hace seis años.

Ella cuenta la experiencia que vivió luego de recibir la noticia que cambiaría su vida por completo.

“Aún recuerdo que fue el 17 de noviembre del 2017 que me dieron la noticia. El doctor fue bien duro. Fue un balde de agua fría. Cuando subí al bus que me llevó a mi casa, se me cayeron las lágrimas”, recordó la madre.

El mismo día que recibió la noticia, Elizabeth fue reportada sobre la presencia de unos drogadictos apostados en un parque de Santiago de Surco. No lo pensó y, a pesar de la fuerte noticia, los enfrentó.

“Fui caminando y me acerqué a los jóvenes. Uno de ellos me preguntó si les tenía miedo. Le dije: ‘¿Sabes qué, papá? Tengo cáncer, me acabo de enterar’. El tipo me miró y todos se retiraron”, narró la valerosa mujer.

Someterse a la quimioterapia y a una serie de procedimientos para vencer el cáncer le costaron perder de a pocos su cabello. Hoy luce con orgullo su fotocheck con una foto que le hará recordar la dura batalla que tiene que afrontar.

“Decían que me parecía a Bruce Willis. Guardo esta foto para tener presente que esta enfermedad no me va a vencer y no hay razón para tener vergüenza. No he hecho nada malo. Solo pelear”, afirmó.

Además, contó que desde que sus jefes se enteraron que su neoplasia, le han brindado respaldo.

“La hemos traído a la base central. Por el momento no está haciendo patrullaje. Además el calor era perjudicial para ella por su mama extirpada. A la fecha hace trabajo de orientación a los vecinos”, contó Germán Soto, asistente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Surco.