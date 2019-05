Destruirán 230 mil galletas para combatir anemia en Tacna por no ser aptas para consumo

Tacna. El director regional de Salud, Juan Cánepa Yzaga, informó que, tras el análisis químico a galletas fortificadas con hierro compradas por el Gobierno Regional de Tacna en el 2018, se llegó a la conclusión de que estos productos deben ser destruidos.

Los productos fueron adquiridos durante la gestión del exgobernador Omar Jiménez. Se trató de 270 mil paquetes valorizados en S/ 349 mil 920 pagados a la empresa Agro Andina del Perú Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, único postor de la licitación.

Un total de 230 mil no lograron ser distribuidas por la Región. Cánepa señaló que los análisis muestran que las galletas no son aptas para el consumo por su mala elaboración. La fecha de vencimiento de estos productos era noviembre de este año. “Tomamos muestras de distintos almacenes. Y todas las muestras dieron el mismo resultado: no aptas para consumo. No se trata del lugar de almacenaje, sino de su elaboración”, concluyó.

Las galletas formaban parte de un componente en el proyecto de lucha contra la anemia. La Gerencia de Desarrollo Social entregó las galletas a los centros de salud para su distribución, pero la nueva gestión, en enero, detectó que las galletas estaban en mal estado y no se llegaron a repartir entre los pacientes.

Sin licencia sanitaria

Además de esos resultados, la Dirección Regional de Salud halló algunas irregularidades en el proceso de compra. Cánepa detalló que se descubrió que la empresa fabricante de las galletas obtuvo su licencia sanitaria después de ganar la licitación en el gobierno regional en noviembre del 2018.