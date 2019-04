Venezolanos en Tacna: “Si cae Maduro, nos volvemos a Venezuela” [VIDEOS]

Residentes venezolanos se reunieron en el Paseo Cívico de la ciudad de Tacna para brindar su respaldo a la Operación Libertad y a Juan Guaidó, a quien reconocen como su presidente. Esperan el fin del régimen del presidente Nicolás Maduro.

Gabriel De Andrea, coordinador de los venezolanos residentes en Tacna, declaró que la noticia de la liberación del líder político Leopoldo López por la madrugada ha retornado la esperanza en él y sus compatriotas. Piden a todos luchar y estar juntos para reconstruir Venezuela.

Se estima que en Tacna laboran cerca de dos mil venezolanos. Muchas solo ven a la Heroica Ciudad como un lugar de paso para laborar en Chile. Pero, su verdadero sueño es regresar a su país y que vuelva a ser un buen lugar para vivir.

Nelson Peña, obrero venezolano, tiene dos meses de viaje desde que partió de su patria. Llegó a Tacna para cruzar la frontera hacia Chile. Al ser informado por sus compatriotas de la sublevación de un grupo de militares contra Maduro, su rostro de cansancio cambió. "Acabo de llegar, pero me vuelvo a Venezuela si Maduro cae. No me importa viajar otros dos meses. ", declaró Peña.