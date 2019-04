Vicegobernador de Áncash denuncia complot en su contra

Vicegobernador regional de Áncash, Henry Borja, anunció que solicitará peritaje para desbaratar farsa que busca perjudicarlo e involucrarlo con un presunto cobro de coima de aproximadamente 800 mil soles.

“En los próximos días tratarán de presentar una denuncia descabellada en mi contra y me acusarán de firmar un documento por una coima de 800 mil soles para beneficiar a unos empresarios con obras del gobierno regional. Alerto que gente inescrupulosa ha falsificado mi firma con el fin de perjudicarme en un documento completamente falso”.

Con estas palabras el vicegobernador regional, Henry Borja Cruzado, denunció un complot en su contra, en la cual estarían involucrados algunos consejeros regionales, quienes, a decir de la autoridad ancashina, tratarían de generar desgobierno en la región y buscar una posible vacancia en su contra.

“He tenido acceso a un documento que personas dañinas han denominado Contrato de Cumplimiento de Compromiso, en la cual se puede observar una falsificación de mi firma tras recibir 800 mil soles por la supervisión y ejecución de la obra del Servicio de Alerta Temprana de la Subcuenca de Quillcay. Voy a exigir un peritaje para desbaratar esta farsa”, subrayó el vicegobernador.

Borja Cruzado detalló que hace unos días recibió información sobre este complot en su contra, en los que se involucró a Carlos Antonio López Huancas, con DNI N° 42909763 y a Jorge Yarlaqué Montalvo con DNI N° 17521516, quienes serían los supuestos empresarios que firmaron el falso documento con su persona el 11 de febrero del 2019.

“No conozco a esos señores, jamás he hecho trato con ellos y menos he firmado un documento de ese tipo. Es increíble el nivel al que pueden llegar algunos personajes políticos con el único fin de buscar mi remplazo en la vice gobernación. Con un peritaje se demostrará que definitivamente no es mi firma y que se busca dañar mi imagen”, aseguró.

Recordó que la licitación de la obra en mención es responsabilidad del ejecutivo regional, y él no participa en el proceso, y por ello consideró una aberración que en el documento apócrifo se señale que, en caso de producirse problemas administrativos, se devolverá el dinero otorgado o en todo caso se consignará una obra equivalente.

“Fuentes muy confiables me han dado incluso nombres de algunos consejeros quienes estarían detrás de esta infamia. Haré las averiguaciones y denunciaré en el momento oportuno, mientras tanto ya he ubicado a las personas sindicadas en el documento y al verse sorprendidas al igual que yo, han señalado estar dispuestas a declarar que todo se trataría de un montaje para desprestigiarme”, finalizó el vicegobernador.