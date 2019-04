Cercado de Lima: Mujer es atacada con un pico de botella tras resistirse a una asalto [VIDEO]

La inseguridad ciudadana sigue siendo parte de las noticias diarias en nuestra ciudad. Esta vez, una joven fue víctima de un brutal ataque tras resistirse al robo de sus pertenencias en la puerta de una discoteca, ubicada en la cuadra nueve del jirón Camaná en el Cercado de Lima.

La madrugada del último lunes, la víctima salía del local cuando fue interceptada por dos delincuentes. Los sujetos la atacaron con botellas rotas y le propinaron cortes en la cabeza y espalda.

“Le han querido robar. Yo me he metido a defenderla. Eran dos chicos, pero ella no se ha dejado”, contó un testigo a Panamericana.

Personal de la Policía y los Bomberos llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a la víctima, quien luego fue trasladada a un centro de salud cercano para ser atendida por la pérdida de sangre que sufrió.

En el lugar quedaron regados restos de vidrio de la botella y algunas monedas que pertenecerían a la mujer.

Este mismo fin de semana, en el Cercado de Lima, una obstetra fue víctima de la delincuencia cuando llegaba a su vivienda. Al resistirse al robo de su celular, uno de los ladrones la lanzó al piso y ella terminó con el tobillo roto.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el semestre de julio a diciembre del 2018, el robo de dinero, cartera o celular es el hecho delictivo que más afecta a la población de 15 y más años de edad que vive en las ciudades de 20 mil a más