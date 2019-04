Escolares indígenas reciben escasa educación sexual

Una selección de jóvenes aimaras, cacataibos, quechuas y ashaninkas arrojó que el 14% no recibió ni una clase de educación sexual en 2018 y el 44% solo tuvo tres en ese periodo. A esto se suma que más del 50% no recuerda qué temas abordaron y el 24% consideraba que los adultos que dictaron las clases no estaban bien informados.

Así lo alerta la primera encuesta de este tipo promovida por la asociación indígena Chirapaq y realizada por organizaciones juveniles de Ayacucho, Junín, Ucayali y Puno. Este estudio pone en evidencia la escasa información que reciben los menores acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, el difícil acceso a los centros de salud, el bajo nivel de confianza en su personal y el aumento de los embarazos adolescentes.

Sobre esto último, el 56% dijo conocer a una adolescente embarazada y de este total, el 10,6% que el embarazo fue producto de una violación sexual.

Hay que precisar que en esta encuesta participaron más de 60 adolescentes entre los 12 y 26 años de dichas comunidades.

De esta muestra, el 40% afirmó que nunca ha pedido información sobre su salud sexual en un centro de salud por la falta de discreción del personal. Más del 15% indicó que se les exigió la compañía de un mayor de edad. "En nuestros pueblos existen jóvenes que son madres antes de los 15 años. Esto nos preocupa, pues trunca su proyecto de vida", dicen las organizaciones indígenas, quienes demandan implementar el currículo nacional y el enfoque de género. ❖