Madre de joven que murió en incendio en Las Malvinas pide que no le bajen la pena a los acusados

Bertha Villalobos, la madre del joven Jorge Luis Huamán, una de las dos víctimas mortales que en el 2017 dejó el incendio en la galería Nicolini, en Las Malvinas, pidió a las autoridades del Poder Judicial que no le reduzcan la condena a los responsables de la muerte de su hijo.

"A nosotros no nos interesa el dinero. Ellos ni perdón nos han ofrecido. Ni se han acercado para darnos el pésame. Nosotros pedimos justicia. Es todo lo que queremos", dijo la afligida madre de Jorge Luis, quien el próximo 8 de mayo cumpliría 21 años, al diario El Comercio.

El 22 de junio de 2017, un voraz incendio —que se prolongaría por 6 días— sacudió Lima. El saldo luctuoso fue el detonante. No porque las muertes se hubiesen dado de una manera desmesurada. Sino más bien porque las únicas dos víctimas que perecieron aquel día, no tuvieron oportunidad de escapar ni de salvarse.

En efecto, Jorge Luis Huamán y Jovi Herrera Alania, los únicos fallecidos de aquella jornada, se encontraban encerrados con candado en el interior de un contenedor. Ahí trabajaban. De ahí no se podían mover. Incluso sus necesidades básicas las hacían ahí. Y ahí murieron, solos, por asfixia, hasta que el fuego después los alcanzó.

Esta semana, los jueces de la Sala Penal de Reos en Cárcel, los magistrados Egoavil Abad (presidente), Ventura Cueva y Carlos Escobar Antezano, deberán decidir si dan conformidad a la apelación a la condena de 35 y 32 años que el Poder Judicial les impuso a Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, acusados por la muerte de los dos jóvenes, o si, por el contrario, reafirman la sentencia que su institución les impuso.

Coico Sirlopu y Zeña Santamaría fueron condenados por el Poder Judicial tras ser encontrados culpables de los delitos de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud y otras formas de explotación laboral en agravio de Jorge Luis Huaman, Jovi Herrera Alania y tres trabajadores más; y por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud y otras formas de explotación laboral con subsecuente muerte en agravio de los dos jóvenes.

El 2 de abril pasado, se llevó a cabo la audiencia oral de la apelación de ambas sentencias en el penal de Lurigancho. Aquel día, Coico Sirlopu alegó ser inocente. En un extracto de su declaración —consignada por el mencionado medio—, el acusado dijo que “nunca hubo trata” de personas, y que él no había provocado el incendio. En su defensa, responsabilizó a los bomberos que actuaron ese día.

“Los bomberos no quisieron dejar ingresar a las 2 p.m. , pero sí a las 5 p.m. cuando hubo prensa. (...) El jefe de bomberos no quiso rescatarlos. Yo me pregunto todos los días, por qué si estando a punto de rescatarlos, el jefe de los bomberos no aceptó. Estoy arrepentido de lo que ha pasado, yo he dado la cara a los familiares. La prensa me ha sentenciado, me ha condenado, me considera un monstruo", dijo el acusado.