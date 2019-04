Escolar ingresó a salón con palo, cuchillo y máscara

Abad Ventura

Alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, en el colegio privado Futura School de Paucarpata, vivieron momentos de terror. Un escolar ingresó con una máscara, un cuchillo, aerosol con fuego y un palo con clavo a las aulas de este plantel.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles a las 11:00 horas en horario de clases, pero el hecho recién se conoció por la denuncia de un padre.

"Pidió permiso para ir al baño y se demoró varios minutos. Luego, apareció con una máscara de payaso y con fuego en la mano que salía de un aerosol y un encendedor, con ello quemó a una alumna. También, tenía un palo con clavo, con el que hirió a su compañero. No sabemos qué quería hacer, pero sí nos asustamos", contó una alumna que creyó que se trataba de una broma.

Tras atacar el salón de tercero de secundaria, fue corriendo al cuarto y quinto grado, hasta que se le acabó el fuego y huyó a las gradas, donde un docente lo agarró. Nadie sabe el porqué de este comportamiento.

Aunque la directora María Vergaray no quiso dar detalles, no negó el hecho. Lo resumió señalando que "no hay incidente que lamentar". El caso es investigado por la fiscal de Familia Yeny Vargas, quien indicó que el menor podría ir a un centro juvenil.❖