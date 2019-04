Cajamarca: familias afectadas por vientos huracanados en Cutervo

Severos daños materiales causaron los vientos huracanados que se originan en los últimos días en la provincia de Cutervo, en la región Cajamarca, luego que varios ciudadanos compartieran fotos a través de redes sociales, de cómo quedaron varias viviendas.

En la cuenta de Facebook de Radio Ilucán, se puede observar como los techos de varias casas del barrio de Miraflores quedaron afectados con el intenso clima, dejándolas sin las calaminas que volaron por la zona, generando afectación a decenas de familias.

Los vecinos, quienes sufren las consecuencias de embate de la naturaleza, solicitaron el apoyo de las autoridades ediles, a través de la plataforma de Defensa Civil, a fin que puedan cubrir los techos con el material adecuado y no perjudicarse con el intenso frío.

Los cibernautas recomendaron que se tomen medidas urgentes de parte de los propietarios de las casas, para que no tengan mayores problemas. Además, esperan que los vientos no sean más fuertes, para que no se afecten otras zonas de la ciudad, donde se conoce que muchas viviendas son de material rústico.