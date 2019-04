“Julio Guzmán, es el candidato de los ricos, con rostro amable”

El congresista de la República, por Cajamarca, Marco Arana, aseguró que el líder del Partido Morado, es el candidato de los ricos, con rostro amable, es por ello que descartó que la eventualidad de un triunfo el 2021 de Julio Guzmán, resulte funesto para el país, teniendo en cuenta el escenario que se avecinaría en los próximos comicios.

“Su triunfo negado, sería más continuismo de lo que tenemos, recordemos que el Fondo Monetario Internacional, impuso sus políticas y él es representante de ese sector, puede presentar un rostro más amable o menos amable. Kuczynski, García, o Guzmán, con diferencia de grado, pero es lo mismo”, comentó a La República.

PUEDES VER Derrumbe en el tramo de carretera Jaén-Cutervo

El representante del Frente Amplio, rehusó explicar porque Guzmán, se sostiene varios meses primero en las encuestas y que ya tenga roma presidencial, no obstante, agregó que es un ex empleado del Banco Mundial; pero que eso no lo descalificaba, aunque seguía siendo el representante del gran capital transnacional con rostro tecnocrático.

En otro aspecto indicó que no hay una izquierda, sino hay varias izquierdas para comenzar, rechazando la afirmación de Gregorio Santos, quien dijo que la izquierda no existe.

“Yo digo que hay varias, tengo diferencias con él, hay que ser consecuentes con lo que uno dice, en Huancayo en enero señalaron que esa reunión no era para definir candidatura, y ahora él (Santos) dice que no será segundón de una candidatura de Verónica Mendoza; hay que ser consecuentes, el señor quiere ser presidente, legítimo que lo diga, tiene una plataforma política, hay que debatirla, y que resuelva sus graves acusaciones y procesos de corrupción, la corrupción ha ido de izquierda a derecha, marquemos líneas sobre todo eso”, concluyó.