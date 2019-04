Sara Abu-Sabbah: “No hay alimento que cure, solo los que previenen enfermedades”

La buena alimentación es un tema valorado con la misma dimensión que dedicamos a cada estilo de vida, algunos lo ven como una responsabilidad, otros creen que es una obligación. La nutricionista Sara Abu-Sabbah sostiene que la correcta nutrición es una necesidad y que debe ser entendida así.

En entrevista con La República, la reconocida profesional nos cuenta detalles sobre su nuevo libro “Loncheras saludables”, una publicación que aborda la importancia de entender este tema. “Hoy por hoy, para muchas familias la lonchera es parte de un útil escolar que tiene que ser lindo, a la moda, prácticos, para que no tenga hambre y ahí terminó la historia, pero no tienen que conocimiento de que la lonchera es un tiempo de comida tan importante como el desayuno, el almuerzo y la cena”, sentencia.

¿La correcta nutrición ha pasado de ser una responsabilidad a una obligación?

Más que una responsabilidad y una obligación, es una necesidad. Tener una buena nutrición es necesario para la vida y es bien importante la pregunta que me haces porque, no es que es la norma y la regla, porque hoy me ponen leyes o advertencias, no es una obligación que debo cumplir, es una necesidad que debo entenderla así. Y por supuesto tiene que ver con la responsabilidad porque en la medida que yo como ser humano busco lo mejor para mí estoy siendo responsable con mi vida. Entonces la nutrición es parte de la vida que todos deberíamos comprender, pero en el fondo es una necesidad. Hay que recordar que los alimentos están cargados de nutrientes que es el insumo necesario para cada función de tu cuerpo. (…) En la medida que tú le des a tu cuerpo todos estos insumos que necesita para el buen funcionamiento están teniendo una buena nutrición.

Comer nutritivo y saludable es una etapa que alcanza una persona cuando está al borde de una enfermedad, regularmente. ¿Falta cultura de la buena alimentación?

Tal vez lo que mencionas es que la gente comienza a tomar consciencia en ese momento, dicen ‘oye, algo está pasando conmigo, tengo que buscar mejores alimentos’. Es ahí donde uno toma consciencia y es un comportamiento que los adultos también adoptan cuando no debería ser, es una característica más del adolescente que se siente fuerte, sano, capaz de comerse al mundo entero y no piensa en la enfermedad que me va a venir, no piensa en cuidarse. Y el adulto, que creo que está ocurriendo dos cosas: primero que hay mucha falta de información y, por otro lado, hay este estilo de vida tan cambiante, tan apresurado, que te permite pensar o enfocar tus intereses en el surgimiento del éxito y no me cuido a mí mismo, me olvido que tengo que ir al médico, como más tarde porque tengo que terminar un trabajo. Eso pasa con mucha gente, posterga los alimentos. Y no se dan cuenta que lo que están logrando es un agotamiento físico y mental.

¿Esta falta de información debería ser una prioridad en la educación básica?

Sin duda. No sé si sea necesario tener un curso de nutrición dentro de la escuela, pero dentro de algunas materias podría estar incluido el tema de la nutrición; es más, el tema de la nutrición debería ser transversal. Por ejemplo, ese tema podría tocarse en el curso de las ciencias, pero también debería estar dentro de la parte cívica, dentro de las matemáticas. Varias materias deberían tener un enfoque que vaya complementando toda una formación que me permita a mí tener consciencia de lo importante que es un alimento, o cuáles son esos alimentos que yo debería consumir más. (…) Estoy totalmente convencida que si desde la escuela comenzamos a tener estos conocimientos, hasta los aspectos críticos como la anemia podría superarse.

¿Qué rol cumple la familia en este proceso de la buena alimentación?

Hoy el padre de familia tiene la batuta porque es quien decide, quien da la oportunidad de la opción a este escolar qué debe comer, qué puede comer. A ellos también hay que capacitarlos. Por eso es que la ley de alimentación saludable, con esos octógonos, de alguna manera pretende facilitar la elección del padre de familia. (…) Al padre de familia, hoy, debemos enseñarle, motivarle, generar consciencia para que tenga una mejor elección para sus hijos.

“No hay que hacernos dependientes de lo que comemos”, es una frase que mencionaste en una entrevista por tu libro ‘Comer para vivir o vivir para comer’. Cómo se traduce esa lógica.

Eso de hacernos dependientes de lo que comemos no va solamente enfocado en el tema de la dieta para perder peso, porque muchas veces te haces dependiente de las calorías, porque quieres cuidar tu peso, pero también hay mucha gente que se hace dependiente del alimento mágico porque cree que con eso lo va a ser, no sé, más inteligente, o piensa que con eso no le va a dar cáncer; entonces te haces dependiente. Diría que la vida de estas personas va en torno de qué cosa como. Eso no es sano. Si bien es cierto existen alimentos que son beneficiosos para algo, como el pescado para la memoria, el yacón para regular los niveles de azúcar o colesterol; eso no quiere decir que si no tengo ese alimento voy a tener problemas, no tengo que estar dependiente de eso, eso tiene que ser parte de mi dieta diaria, de mi dieta semanal, ese y muchos alimentos. El ser dependiente de lo que se come es un error porque comienza a distorsionarse el objetivo de la nutrición y empieza a generarse una especia de obsesión y temor, de como por necesidad porque creo que esto me va a curar tal cosa y eso es un error porque no hay alimento que cure, no existe eso, ojalá en algún momento lo descubramos, pero sí tenemos muchos alimentos que contribuyen de sobremanera con la prevención de enfermedades, con el mejor afrontamiento de una enfermedad y de la recuperación de un paciente.

Este tema nos lleva a ver con suspicacia las cifras de la anemia en el país. ¿Qué falta, por qué no se puede erradicar la enfermedad?

Tenemos el objetivo, sabemos a dónde queremos llegar con el tema de la anemia y tenemos muy eficientes estrategias que se han logrado en pequeñas poblaciones, y tenemos gobiernos de turno que cada uno van pasando y cada uno viene con una idea o las estrategias que se quieren para llegar al tema van cambiando, entonces no hay una constancia en el método. Creo que la falta de constancia en un método que ha probado ser eficiente es lo que está haciendo que estemos perseverando con ese tema de la anemia. Por otro lado tenemos otro problema que va golpeando constantemente la anemia, nosotros podemos tener esta estrategia que tiene que ver con la prevención, fortificación de alimentos, pero en la medida que no soluciones el tema del acceso del agua segura entonces siempre vas a mantener una prevalencia de anemia. (…) El no haber logrado una disminución constante en todos esos años de gobierno, a pesar de que todos hablan de la anemia, es porque no hay una estrategia que en su conjunto engrane todas esas aristas.

En tu nuevo libro sobre loncheras saludables tocas un tema transversal que es primordial durante la infancia, que es el desarrollo cognitivo. Cómo se puede hacer énfasis en la buena alimentación para los niños.

Este libro trata de explicarle al padre de familia por qué es tan importante la lonchera porque, hoy por hoy, para muchas familias la lonchera es parte de un útil escolar que tiene que ser lindo, a la moda, prácticos, para que no tenga hambre y ahí terminó la historia, pero no tienen que conocimiento de que la lonchera es un tiempo de comida tan importante como el desayuno, el almuerzo y la cena. Es un tiempo de comida más en la dieta del escolar, y viéndolo de esa manera tiene que cubrir nutrientes. En el libro les explico la relevancia de la lonchera, les doy todas las pautas para que de acuerdo a la edad de mi hijo y las necesidades de mi hijo yo sepa cuánto, qué cantidad le tengo que mandar, cómo lo tengo que combinar y qué tengo que hacer para que tenga los nutrientes que este tipo de comida tiene que cubrir, sin exceso. Otro es el tema que de repente yo hago la maravilla de lonchera y el niño nuca se la come, entonces (el libro) te da todas estas consideraciones. Esto es una parte teórica muy breve, muy concreta, muy ilustrada, y luego continúa con la parte más utilitaria, que tiene que ver con estas 70 recetas. He desarrollado 70 recetas de loncheras completas que todo niño y todo escolar debe llevar al colegio para poder cubrir estas necesidades. (…) Además de eso he clasificado las recetas según las necesidades y tendencias alimentarias, como los escolares que son veganos, entonces he desarrollado recetas veganas, nutritivas, para que -sin temor- se le pueda dar a los chicos. (…) También he considerado recetas para niños que son gorditos y lo mismo para los niños que son flaquitos y los niños que son deportistas.

Cómo enfocas el tema de los trastornos alimenticios en adolescentes en esta publicación

Este libro es para todos los escolares, desde el pre escolar, hasta el chico que está terminando el colegio, aproximadamente hasta los 18 años. Incluso los universitarios podrían beneficiarse de estas recetas (…). Sobre los trastornos alimentarios, si bien es cierto que muchos púberes y adolescentes vemos que lo manifiestan a través del alimento, (el libro) es una buena guía para idear alimentos que sean más apetecibles para alguien que tenga esa característica, pero hay que recordar que el trastorno alimentario necesita un abordaje integral, de varios aspectos, hay que ver el alimento, el estado de salud físico de la persona y el estado mental y emocional de esa persona.

La nutrición es un campo que comienzas a explorar después de los 26 años. ¿Qué te impulsó?

En realidad soy una apasionada de las ciencias, me encanta mucho la biología, me encanta la química. Luego que tuve a mis hijos yo no me sentía con total realización con mi rol de ama de casa, que por su puesto lo adoro y llena mi vida, es lo más importante para mí; entonces dije que quiero conocer un poco más, de la biología, de la química, de las ciencias, y en realidad comencé a buscar carreras que tuvieran estos temas y me di cuenta que la nutrición (los tenía).

¿En qué proyectos está trabajando, algún nuevo libro?

Me encanta escribir, tengo una gran necesidad de decirle a la gente lo que sé, porque puedo ayudar. Creo que la información y el conocimiento que tengo sobre nutrición y alimentación no me la puedo quedar para mí, tengo que compartirlo, decirle a la gente para que puedan mejorar en algo. (…) Este es el tercer libro, y el cuarto libro ya tengo en la mente el tema, creo que voy a ir con las embarazas, estoy pensando en la mujer gestante que tiene mucha inquietud y es tan relevante. Hoy sabemos que lo que come la gestante, en cierta medida define el estado de salud de ese niño a lo largo de su vida, eso se llama programación metabólica. Entonces estoy pensando que por ahí voy a enfocar el tema de mi cuarto libro.

Datos:

-Sara Abu-Sabbah presentará su libro “Loncheras saludables” este sábado 30 de marzo en Crisol del Jockey Plaza a las 4:00 p.m.