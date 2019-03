Gobierno viajará a Apurímac para diálogo por Las Bambas

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, y el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, aseguran que están haciendo los esfuerzos para retomar el diálogo con los pobladores de la comunidad campesina de Fuerabamba.

Estos protestan hace casi un año en contra de la minera MMG Limited, dueña de Las Bambas. No obstante, las autoridades no saben con quiénes retomar el diálogo, en vista que el presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, está detenido, y el vicepresidente Edison Vargas negó que haya conversación mientras su dirigente y asesores no sean liberados.

Ísmodes sostuvo que verán cómo se desarrolla la situación legal del líder campesino, acusado de integrar una organización criminal que extorsionaba a la Minera MMG. Anunció que dos abogados de la Defensa Pública del Estado evalúan el caso de Rojas y aseguró que si es necesario designarán un abogado de oficio para retomar el diálogo.

Este lunes, dijo Ísmodes, viajarán a Apurímac para entablar diálogo con las autoridades de esa región. El viceministro Molina negó las versiones que señalan al Ejecutivo de haber tendido una celada a Rojas y sus asesores para que sean detenidos. Precisó que la delegación de Fuerabamba viajó a Lima por iniciativa propia, para reunirse con congresistas y exponer sus demandas. También descartó el envío de 1 500 agentes de la Policía a la zona de conflicto.

Por la noche, un grupo de 50 residentes de Cotabambas hicieron un plantón en la sede de la Corte de Cusco. Exigieron la liberación del dirigente.

Diálogo trunco

Ísmodes refirió que ellos buscaron dialogar en Lima con los dirigentes. En las citas del miércoles y jueves hubo avances. Por ejemplo, MMG elevó su propuesta de resarcimiento de S/ 1 millón 900 mil a S/ 6 millones, además de contratos de servicio de S/ 1 millón por año durante tres años y otro millón en proyectos productivos. Rojas había pedido poner en consulta esa mejora a las bases en Fuerabamba ayer sábado, pero su detención truncó todo.

El Frente de Defensa de los Intereses de Abancay (Apurímac) rechazó la detención de Rojas, pidió su inmediata liberación e invocó a las autoridades de esa región a que defiendan los intereses regionales.

En tanto, las autoridades y organizaciones de la provincia cusqueña de Chumbivilcas marcharon para exigir ser considerados como zona de influencia directa de Las Bambas.