Apurímac: diálogo entre comuneros de Fuerabamba y Gobierno sigue

Durante dos días consecutivos, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y dirigentes de la comunidad campesina de Fuerabamba (Apurímac) sostuvieron reuniones maratónicas para encontrar una solución al conflicto social contra Las Bambas.

Los comuneros apurimeños, reasentados en el distrito de Colquemarca de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, mantienen bloqueado el corredor minero del sur en el fundo Yavi Yavi hace 46 días. Por esta vía, los camiones de la minera MMG Limited trasladan el cobre del yacimiento.

Ayer siguió el diálogo en Lima. Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que preliminarmente había avances en las demandas a MMG Limited y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Rojas sostuvo que si hay solución -que aún no había al cierre de esta nota-, la vía sería reabierta para el paso de los camiones encapsulados. Se supo que ahora los comuneros ya no piden el pago de US$ 31 millones 200 mil, sino demanda el pago de US$ 13.7 millones.

Mientras tanto, la provincia de Paruro, por donde la minera (a causa del cierre del corredor minero) traslada insumos de primera necesidad, combustible y personal, elaboró pedidos a la empresa. Pasadas las seis de la tarde, la comunidad campesina de Mayrasco también bloqueó la vía Paruro-Chumbivilcas-Challhuahuacho. Cuestionan el paso de vehículos de MMG Las Bambas. Los pobladores se quejan de la polvareda que provocan las unidades.