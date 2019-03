Madre logra multa de S/105 mil para colegio que discriminó a su hijo por “no tener papá”

Tras denunciar, en 2018, a un colegio privado de Piura y lograr, este año, que Indecopi multara con S/105 mil a la propietaria, porque personal docente impidió que su hijo de 5 años participara en la actuación por el Día del Padre por “no tener padre", una madre soltera rompió su silencio.

Yoselyn Zapata López, al ser consultada por medio local, afirmó que esto supone un gran presente en la lucha contra la discriminación y animó a sus pares a hacer lo mismo en estos casos, porque se trata instituciones educativas donde los niños van a formarse y por ello deben recibir buen trato.

Explicó cómo se suscitó el problema. En junio del 2018, en vísperas del Día del Padre, una auxiliar del colegio Kinder Creativos se acercó al menor y le expresó que no iba a poder participar, puesto que del acto solo irían los niños con sus padres. Enterada de esto, la madre acudió al centro y le replicó que iría acompañado de su abuelo, pero la respuesta fue rotunda: “Son órdenes de la directora”.

Aunque la disposición venía de arriba, nunca logró comunicarse personalmente con la directora Isabel Miñán debido a su negativa. Espero que pasara la fecha conmemorativa y dejó constancia en el Libro de Reclamaciones.

“Lo que más me indignó y me impulsó a acudir a Indecopi es que el hijo de la directora me dijera que (mi caso) no era problema de ellos, que si intentaba matricular a mi hijo en otro colegio no lo iban a aceptar porque soy madre soltera”, contó a El Comercio.

En tanto, la sanción no solo constó en las 25 UIT impuestas, sino que la dueña del colegio deberá pagar S/990 de gastos durante el proceso iniciado por la madre y la terapia psicológica del niño.

Por su parte, la directora y su abogado ya presentaron la apelación, pues consideran la medida como desproporcionada y que se habrían basado en una conversación de Whatsapp en la que una docente escribió que la actuación era “solo para papis, no para mamis”.