Anchoveteros presentan propuesta económica a ministro de la Producción

Luego del paro acatado por los pescadores de la caleta de Sechura, el Ministerio de la Producción recibió la propuesta económica de los hombres de mar que sustentan la inviabilidad del incremento por derecho de pesca, la cual será revisada en el plazo de diez días.

Según informó el presidente de la Asociación Nacional de Armadores de la ley 26920, Merardo Vite Zeta, el último fin de semana el ministro de la Producción se comprometió a revisar el estudio económico, así como a diferenciar la rentabilidad de las embarcaciones de madera y de acero.

Explicó el dirigente que la rentabilidad de las embarcaciones de madera solo se basan en la venta de la materia prima, y no están sujetos al precio FOB o de exportación de la harina de pesca, por lo que el incremento a 15 dólares por derechos de pesca es “abusivo”

“Nos han dado la tranquilidad que evaluarán detenidamente nuestro pedido, del porqué rechazamos el incremento de 4 a 15 dólares, porque nosotros no tenemos el costo de rentabilidad de exportación. Nuestra rentabilidad no da para tal incremento. Por eso hemos decidido otorgar estos diez días de tregua”, refirió.

Asimismo, Vite Zeta dijo que en caso de los armadores, una cuota regular de 4 millones y medio podría arrojar resultados financieros positivos. No obstante, no alcanzaría para abonar los 15 dólares. Por lo que han solicitado que el incremento se realice en base a una UIT (Unidad Impositiva Tributaria) y no en base al precio FOB (precio internacional de exportación de la harina).

Diez días de tregua ha solicitado el ministro para poder evaluar a la propuesta y diferenciar lo que resultaría el aumento en madera y en acero.

Cuando tenemos una cuota regular, podríamos aceptar un incremento, pero no esta cantidad.