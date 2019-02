Martín Vizcarra: “No vamos a privatizar el agua”

El presidente de la república, Martín Vizcarra, aseguró que en su Gobierno no se privatizará el servicio agua potable en el país y aclaró que jamás existió esa intención. El anuncio lo dio en la supervisión del puente Urcos en la región Cusco.

“El otro tema que he estado escuchando por más de un señor, es que no privatice el agua y parece que hay una mala información porque este gobierno no va privatizar el agua. Tengan ustedes esa seguridad. Cualquier duda, cualquier confusión que haya estamos dispuestos para conversar y aclarar”, dijo.

El mandatario señaló que no pretende privatizar las Entidades Prestadoras de Servicios (EPS), que están bajo el régimen de apoyo transitorio del Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass). Enfatizó que ese tema es una mala información que su gestión está dispuesto a aclarar.

La privatización del recurso hídrico es un tema que mantiene preocupados a los pobladores luego de la promulgación del Decreto Supremo N° 018-2018 en el que se estableció que las empresas que están dentro de esta modalidad de apoyo deben de ser entregadas en concesión a operadores privados.

A raíz de este documento, pobladores de distintas provincias como Moquegua y Cusco marcharon en contra de la privatización del agua, por tratarse de un servicio básico de primera necesidad.

El mandatario pidió a la población no tener dudas al respecto, sino la plena seguridad de que el Poder Ejecutivo impulsará proyectos orientados a ampliar la cobertura de agua en todo el país.

“El agua es vida, el agua es desarrollo. El agua es la base del progreso de toda actividad humana. No vamos a privatizarla. Por el contrario, tenemos que ponerla a disposición de las actividades productivas del ser humano: la agricultura y del uso doméstico para evitar enfermedades. Así que debemos trabajar el agua para darle valor. No hay ninguna intención de este gobierno de privatizar el agua, que quede absolutamente claro”, acotó.

Por otro lado, el jefe del Estado anunció que el Poder Ejecutivo trabajará junto a las autoridades regionales y locales cusqueñas para hallar una solución que permita a la región convertirse en una de las primeras beneficiadas con el gas de Camisea.