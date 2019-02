“En San Bartolo hay cosas de las que debemos hablar”

Los actores Stefano Tosso y Claret Quea forman parte del elenco de San Bartolo, una obra teatral que habla sobre los abusos sexuales denunciados dentro del movimiento Sodalicio de Vida Cristiana.

¿Por qué San Bartolo?

Stefano Tosso: Porque en (el distrito de) San Bartolo quedaban las casas de formación del Sodalicio. El camino del sodálite era asistir a grupos pastorales y, luego, ser llevado a retiros. Se reunían todas las tardes y cuando los chicos decidían ser sodálites, pasaban a esta casa de entrenamiento en San Bartolo, donde la formación duraba dos años. Ahí es donde se comenta que se cometieron, presuntamente, la mayor parte de los abusos.

¿Cómo fue el proceso y la preparación para ustedes?

Stefano Tosso: Lo primero que nos dijeron fue que leamos el libro Mitad monjes, mitad soldados. También nos mandaron a revisar entrevistas con exsodálites y con Álvaro Urbina, uno de los testimonios más potentes de abuso sexual. Ese fue el primer paso, nutrirnos de todo y llegar informados. Ya en el tercer o cuarto día de ensayo llegó Álvaro Urbina, nos dijeron que él era el protagonista de la historia que estábamos interpretando y que nos iba a acompañar en el proceso.

Claret Quea: Álvaro nos contó, exactamente, todo lo que había pasado. Fue muy fuerte porque no solo hablamos de abusos sexuales, sino también de la violencia física, psicológica.

¿Por qué reestrenar la obra?

Claret Quea: Creo que es una obra que no se debería dejar de seguir reestrenando porque habla de cosas de las que no hemos querido hablar mucho, como el abuso infantil. Muchos nos comentan que no saben si ir a ver la obra porque es un tema muy duro, pero son cosas de las que hay que hablar. Ahora, me parece terrible que se hayan cometido crímenes de este tipo y que cueste tanto hacer justicia en instituciones como la iglesia.

Stefano Tosso: Siento que es importante reestrenarla porque más allá del abuso sexual también habla del abuso del poder. Esto no solo se traduce a la Iglesia, sino a cualquier grupo donde hay jerarquías. Creo que esto ha servido a muchos padres para que se tomen un tiempo y hablen con sus hijos, que les pregunten si están bien, si es que alguna vez les ha pasado algo. Cuando hablamos en los foros con los padres, les decíamos que se tomen el tiempo para decirles a sus hijos que su cuerpo no lo puede tocar nadie.

¿Qué mensaje creen que las personas deberían sacar de esta obra?

Stefano Tosso: (A los padres) que no confíen ciegamente en nadie, que se hagan cargo de sus hijos. Para mí eso es lo principal, la comunicación con los padres. Álvaro Urbina tenía 14 años cuando ocurrió el abuso y no hablaba con su mamá y su papá vivía en Estados Unidos.

Claret Quea: El mensaje tiene que ver un poco con el amor, de cómo abusan del poder a partir del amor. Toda esta idea de que no mereces el amor naturalmente, de que te lo tienes que ganar.

En febrero arranca 'La Plaza fuera de La Plaza'...

Claret Quea: Sí. Este es un proyecto muy interesante que tiene La Plaza, un teatro maravilloso, que ha cambiado muchísimo el escenario teatral de Lima.

Stefano Tosso: Ahora están apostando por temas muy fuertes y son obras itinerantes que irán estrenándose en teatros distintos, fuera de La Plaza.

Claret Quea: Arrancamos con San Bartolo desde el próximo 20 de febrero, luego tenemos (las obras teatrales) Mucho ruido por nada y El curioso incidente del perro de medianoche.❧

