Por falta de pago docentes del Cepunt paralizan labores.

Un grupo de docentes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Trujillo (Cepunt) inició una paralización de labores el martes último debido a que no les cancelan dos meses de sueldo. Son 50 profesores de un total de 180 que han tomado esta decisión.

Lo inaudito es que el Cepunt ya cobró el ciclo a todos los alumnos y por ello no se explica que no cumplan con pagar a los maestros.

Uno de los afectados, Ernesto Ortiz Burga, señaló que el Cepunt es parte de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y no les han cancelado diciembre.

“Esta semana que viene acaba el ciclo y se sumará el mes de enero como impago igualmente. Esto está causando graves perjuicios a nosotros como docentes, pues vivimos de dictar las clases. Además, hay un agravante: el Cepunt ya cobró todas las pensiones de este ciclo por adelantado. Y al alumno que no está al día en sus pensiones no lo dejan dar el examen”, contó Ortiz Burga.

En el Cepunt estudian unos tres mil jóvenes que buscan ingresar a la UNT vía directa. Cada uno de esos alumnos paga 880 soles.

“Así que la UNT ya recaudó todo el monto del ciclo. Estamos hablando de unos 2 millones 600 mil soles que han ingresado a las arcas de la UNT y sin embargo a nosotros nos tienen impagos dos meses. Es una gran cantidad, por eso no es posible que se demoren tanto en los pagos”, afirmó Ernesto Ortiz.

Recordó que esto sucedía antes también, pero esta vez el retraso es demasiado largo y los docentes necesitan cobrar porque hay algunos que solo trabajamos en dicho centro.

Temor

Ortiz Burga refirió que la paralización no es de todos los maestros. “Es una huelga, pero la dinámica es especial. En el Cepunt los profesores trabajamos por horas. Todos los días trabajan diferentes docentes. El tema es un poco complejo porque el Cepunt te puede contratar o no el próximo ciclo, y hay un poco de temor de los colegas en protestar. Es entendible pero no justificable”, precisó.

Añadió que se dirigieron a las autoridades universitarias, entre ellas el rector, pero solo les manifestaron que tenían que canalizar su reclamo a través de las oficinas de Tesorería y de Logística. “Es una burocracia total”, lamentó Ortiz.