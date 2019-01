Afectados de SJL temen no recibir la indemnización total por daños

Aceptar o no la indemnización. Ese es el dilema que afrontan hora algunos vecinos afectados por el desborde de aguas residuales en San Juan de Lurigancho (SJL), a diez díaz de haber ocurrido la emergencia.

Es el caso de Carlos Cárdenas, quien vive en la cuadra dos de la calle Las Habeas. "Yo estaba de viaje y cuando regresé el domingo, todas mis cosas del primer piso nadaban. La aseguradora hizo la inspección sobre los muebles y electrodomésticos perdidos, pero nada más", afirma.

Cuenta que el lunes recibió la llamada telefónica de un funcionario de Mapfre en la que le comunicaba que "su cheque está listo".

"Es cierto, yo firmé el acta de inspección de las pérdidas, pero no he firmado ningún acuerdo que demuestre que yo estoy conforme. Yo tengo daños adicionales en las paredes, en el sistema eléctrico y redes de agua. ¿Qué pasa si recibo ese cheque y no me reconocen todos los demás daños?", se pregunta.

No es el único

Quienes también dudan en aceptar la indemnización son los esposos Alejandro Hurtado y Flor Marín.

"Sí, los de la aseguradora vinieron a nuestra casa y así como el joven, a nosotros solo nos han considerado los daños a nivel de enseres. Pero mire, mis paredes están carcomidas, la pintura estropeada, la cisterna de agua que está bajo tierra apesta. Eso ya no sirve. ¿Quién va a responder por eso?", afirma indignada.

Guillermo Hurtado, quien vive en la zona afectada desde hace 28 años, narra que han recibido información de la propia ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien les indicó que la aseguradora considera hasta tres tipos de resarcimiento.

"Los vecinos en un primer momento acordamos no aceptar ningún cheque, pero la ministra nos dijo que habrá una segunda etapa donde la aseguradora reconocerá los daños de la infraestructura. Si eso no es cierto, ¿a quién creerle? El problema, señorita, es que aquí ni Sedapal ni la empresa aseguradora hablan claro", alega.

apenas cinco

Jesús Sarmiento, vocero de Mapfre, dijo el viernes que de 243 predios afectados, 161 se encontraban empadronados y contaban con varias actas firmadas con cheques para ser entregados.

Ese día, solo cinco afectados recibieron sus cheques tras llegar a un entendimiento con la aseguradora. Pero ayer, fuentes de Sedapal informaron que desde ese día no hubo más entregas de cheques.

Teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan los afectados, ¿por qué no se acercan a reclamar su dinero? Luego de escuchar a los vecinos, la respuesta puede estar en el temor que sienten.

La República buscó la versión de la aseguradora, pero solo recibimos una nota de prensa en la que indicaban que la compañía considera todos los daños dentro de este proceso de indemnización, pero sin especificar a quiénes, a cuántos y en qué etapas.❧

La clave

Los vecinos piden que las labores de limpieza y fumigación no cesen porque aún hay predios en los que la humedad, el mal olor y el agua empozada en las cisternas requieren ser atendidos.

El agua volvería desde hoy a SJL