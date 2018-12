Cómico acusado de tocamientos indebidos a su hija: "tengo la conciencia tranquila" [VIDEO]

A raíz de la viralización de un video con el que lo acusan de presuntos tocamientos indebidos a su menor hija, el cómico ambulante "Pimpollo" o "care cabello", identificado como Juan Carlos Hidalgo Corcino, de 58 años, creó una cuenta de YouTube y compartió algunos videos para aclarar su situación y la de su familia.

Según la cinta difundida el último 29 de diciembre, y en el que aparece junto a su esposa e hija, Hidalgo Corcino manifestó que la cinta que usan para acusarlo está afectando a su familia, y que pronto harían un descargo completo ante los medios de comunicación.

"Tranquilos, no se preocupen. Yo estoy con la conciencia limpia. Soy padre y ella es mi hija, así que no se equivoquen. El video que está circulando en las redes sociales no es el original. Lo han alterado. Yo tengo el video original, y entre unos días lo voy a mostrar para que se den cuenta que no hay malicia, no hay maldad porque ella es mi hija", declaró el cómico ambulante.

En el misma video compartida en YouTube, la hija del comediante, presunta víctima de tocamientos indebidos, agregó que ellos "son los únicos que saben la verdad" y reiteró que son una familia "muy bien constituida".

En horas de la mañana del último 30 de diciembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que denunció de oficio a Carlos Hidalgo Corcino.

"El equipo de la Unidad de Protección Especial (UPE) investiga la situación de la adolescente, a fin de darle las medidas de protección inmediata y la asistencia profesional que requiera para su recuperación, en el marco de sus competencias", anunció dicho órgano del Estado Peruano.